Aviação regional: papel estratégico no desenvolvimento

A aviação regional ocupa um espaço estratégico na integração de países de grandes áreas territoriais. Conecta cidades médias e pequenas a capitais e centros econômicos, gera competitividade, amplia o alcance do turismo e encurta distâncias que, de outra forma, levariam horas para serem percorridas por transporte terrestre ou hidroviário.

O Brasil conta atualmente com cerca de 180 aeroportos com voos regulares, segundo dados oficiais. O número não atende ao potencial do País, onde cidades com forte vocação turística ou industrial ainda não contam com terminais para fazer a conexão com outros lugares, dificultando o acesso.

No Rio Grande do Sul, cerca de 14 aeroportos têm operação regular. Além de Porto Alegre, centros como Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo contam com terminais aptos a receber voos comerciais, ligando o Interior à Capital e a outras regiões brasileiras.

A interrupção das operações do Aeroporto Salgado Filho, inundado durante a enchente de maio de 2024, demandou a reorganização da malha aérea no Rio Grande do Sul durante vários meses, com voos direcionados ao Interior.

O episódio mostrou a importância de um sistema aeroportuário melhor preparado para que, quando necessário, os terminais regionais assumam rotas que normalmente ficam concentradas nos grandes aeroportos. Mas, para isso, precisam contar com infraestrutura que comporte aviões maiores, atendendo assim a mais passageiros.

Diversos investimentos têm sido feitos nos últimos anos para melhorar a estrutura dos aeroportos regionais, dentre eles os programas de concessão à iniciativa privada. Na semana passada, dois aeroportos — o de Passo Fundo e o de Santo Ângelo, administrados pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) — foram arrematados em leilão pela ECB Holding, que administrará os terminais por 30 anos.

A aviação regional é uma importante ferramenta para impulsionar o crescimento econômico e melhorar a vida da população. No turismo, destinos gaúchos como Gramado, Bento Gonçalves ou Torres, por exemplo, seriam beneficiados com uma maior frequência aérea conectando-os diretamente a outras cidades brasileiras. Ao aproximar regiões produtivas de grandes centros, a aviação regional contribui para que empresas exportem com mais rapidez, consolida a agilidade logística e ajuda no acesso a serviços de saúde e educação concentrados em cidades maiores.