Ação conjunta para evitar o desperdício de alimentos

Nesta segunda-feira, 29 de setembro, é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2019 para chamar a atenção sobre um paradoxo que ocorre em vários países: enquanto milhões de pessoas passam fome, grandes volumes de alimentos produzidos para o consumo humano são perdidos ou descartados diariamente. Segundo dados da ONU, 673 milhões de pessoas enfrentaram a fome no ano passado, número que equivale a 8,2% da população mundial.

O desperdício de alimentos impõe um custo econômico elevado. Produzir o que não será consumido significa usar solo, água, energia e insumos sem necessidade, além de contribuir para a emissão de gases de efeito estufa. Diante desse cenário, iniciativas de combate ao desperdício vêm ganhando força com apoio da iniciativa privada e outras instituições. Programas como bancos de alimentos e o Mesa Brasil Sesc redistribuem excedentes a populações em situação de vulnerabilidade.

No Rio Grande do Sul, o projeto é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo.

Outro exemplo para combater o desperdício de alimentos é a comercialização de produtos fora do padrão estético, oferecendo preços mais baixos aos consumidores. Redes supermercadistas adotam a medida para evitar que frutas, verduras e legumes, entre outros itens, sejam “ignorados” nas gôndolas por sua aparência e tenham que ser jogados no lixo.

A tecnologia e a inovação também são aliadas no combate ao desperdício. Startups desenvolvem plataformas conectando restaurantes, padarias e consumidores para evitar o descarte de refeições prontas.

Governos e empresas também avançam em projetos de compostagem e economia circular, aproveitando os resíduos para gerar energia ou insumos agrícolas. Da parte dos consumidores, planejar as compras e armazenar corretamente os alimentos, práticas simples, contribuem para que não haja descarte de comida.