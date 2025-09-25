Mantidas as regras de responsabilização de parlamentares

O Senado arquivou na quarta-feira a chamada PEC da Blindagem após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitar, por unanimidade, o relatório que tratava da proposta. Com a decisão, a emenda não será encaminhada para votação em plenário.

A PEC 3/2021 previa alterações nas regras de responsabilização criminal de parlamentares. Entre os pontos principais estavam a exigência de autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para abertura de ações penais contra deputados e senadores, a previsão de votação secreta sobre processos e prisões em flagrante, além da ampliação do foro privilegiado para presidentes de partidos com representação no Congresso. Na prática, as mudanças sugeridas pela PEC criariam novas etapas para a atuação do Judiciário e do Ministério Público em casos envolvendo membros do Legislativo.

A proposta havia sido aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados dias antes por 353 votos a favor e 134 contra. Defensores argumentaram que a medida reforçaria a independência do Parlamento e evitaria abusos de outras instâncias de poder. Já críticos apontaram os riscos de enfraquecimento da transparência, aumento de obstáculos a investigações criminais e possível impacto negativo na percepção de equilíbrio entre os poderes.

Após a aprovação na Câmara, a proposta gerou ampla repercussão pública, incluindo manifestações contrárias organizadas por movimentos sociais e entidades da sociedade civil. O tema também ganhou destaque no debate político e jurídico, o que aumentou a pressão sobre o Senado, mas o texto acabou sendo rejeitado na CCJ e posteriormente arquivado.

Com isso, ficam mantidas as regras atuais. Os parlamentares seguem com foro privilegiado e imunidades previstas na Constituição, mas sem os novos filtros que a PEC buscava instituir. O desfecho foi interpretado como um sinal de preservação do equilíbrio entre os poderes e da manutenção do modelo jurídico vigente.

Dessa forma, a decisão do Senado evita que incertezas interfiram no funcionamento das instituições, contribuindo para a confiança no sistema político brasileiro. Em um cenário no qual a estabilidade institucional é essencial, a preservação das regras garante transparência a um ambiente já marcado por desafios econômicos que por vezes dificultam o desenvolvimento do Brasil.