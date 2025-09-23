Encontro entre Lula e Trump pode retomar negociações

A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira foi marcada por discursos fortes dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, com falas que abordaram, entre outros temas, guerras, imigração, clima, soberania e democracia. Em meio às tarifas dos EUA e sanções a personalidades brasileiras, o anúncio de Trump sobre um encontro com Lula na próxima semana pode representar a retomada das relações entre os dois países. Desde o início do chamado tarifaço, os dois presidentes não tiveram nenhum tipo de conversa, nem mesmo por telefone.

O discurso de Lula reafirmou a soberania brasileira, rejeitando sanções unilaterais e defendendo o respeito às instituições nacionais. Criticou a guerra entre Israel e Hamas e falou sobre o risco de desaparecimento do povo palestino. Além disso, buscou projetar o Brasil como protagonista da agenda climática, citou a realização da COP30 em Belém e cobrou o compromisso dos demais países para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

Além de destacar ações de seu governo e tecer críticas a imigrantes, Venezuela, à ONU, ao reconhecimento do Estado Palestino, Trump também citou o Brasil. Ele justificou as tarifas impostas pelo seu governo como uma reação ao que ele descreve como censura e repressão interna. O argumento foi o mesmo adotado em reuniões com outros líderes que também enfrentam o tarifaço, onde o motivo dado para a cobrança são os impactos de questões dos outros países no ambiente interno dos EUA.

Do ponto de vista econômico, é preciso aguardar se o anúncio de Trump sobre o encontro com Lula se concretizará — mesmo que de forma virtual, por vídeo ou telefone — e se será uma reabertura real das negociações comerciais ou ficará apenas no campo da oratória. Se houver sinalização concreta de revisão de tarifas, mesmo que parcial, significaria um alívio aos setores brasileiros prejudicados pelo tarifaço.

O presidente Lula precisará dialogar com Trump sem que as sanções e barreiras sejam ampliadas. Um encontro que resulte em agravamento das medidas impostas pelos EUA contra o Brasil agravará ainda mais o impacto na economia nacional.