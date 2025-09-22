O alerta do aumento das recuperações judiciais no Estado

O aumento expressivo dos pedidos de recuperação judicial (RJ) no Rio Grande do Sul gera preocupação diante da fragilidade das empresas e, por consequência, da própria economia regional. De janeiro a agosto, a Junta Comercial registrou 136 pedidos, contra 106 no mesmo período do ano passado e apenas 55 em 2023.

O salto coincide com outro indicador negativo, o de inadimplência empresarial, que já atinge cerca de 428 mil CNPJs gaúchos, uma alta de 18,3% em 12 meses, acima da média nacional. Segundo os dados do Indicador Serasa Experian, nos últimos 12 meses, o Rio Grande do Sul adicionou mais de 66 mil empresas à lista de inadimplentes.

No Brasil, levantamento realizado pela consultoria RGF Associados mostra que o número de empresas em recuperação judicial no primeiro semestre de 2025 atingiu recorde. De janeiro a junho deste ano, 4.965 companhias em todo o País recorreram à medida, alta de 17,6% em relação ao mesmo período de 2024.

A recuperação judicial substituiu a concordata, modelo que demonstrou limitações e se tornou ineficaz para lidar com crises empresariais mais complexas. Estipulada pela Lei 11.101/2005, que completou 20 anos em fevereiro, o processo de RJ foi concebido para permitir que as empresas renegociem suas dívidas e mantenham a operação, fatores que contribuem para a manutenção dos empregos.

O atual modelo de ajuda a empresas em situação de dificuldades financeiras torna possível obter financiamento durante o processo, seguindo com a atividade, efetuando pagamentos de fornecedores e funcionários e demais compromissos. A medida aumentou significativamente as chances de sucesso dos planos de recuperação, evitando que a falta de crédito inviabilize a reestruturação. A legislação fortaleceu a segurança jurídica ao equilibrar os interesses da empresa, credores e mercado, proporcionando um ambiente mais favorável à negociação.

O cenário de crescimento dos pedidos de recuperação judicial no Rio Grande do Sul reflete a instabilidade econômica que atinge o Brasil. As causas são múltiplas, dentre elas a taxa de juros altos, o nível de endividamento das empresas e, no caso específico do Estado, os impactos das enchentes e dos períodos de estiagem nos últimos anos. O risco é que a judicialização em excesso cause desconfiança entre os investidores e acabe por prejudicar a competitividade das empresas gaúchas.