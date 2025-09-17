Mercosul diversifica mercados em meio ao protecionismo

A assinatura do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, é mais uma importante oportunidade de diversificação de negócios para o Cone Sul. A Efta não faz parte da União Europeia (UE) e possui cerca de 14,3 milhões de habitantes.

Embora seja um mercado menor em termos de população do que a UE, os quatro países têm elevado poder aquisitivo, já que figuram entre os maiores PIB per capita do mundo. Segundo analistas, o tratado deve acrescentar R$ 2,69 bilhões ao PIB brasileiro nos próximos anos.

O acordo Mercosul–Efta prevê a eliminação imediata de tarifas para produtos industriais, ampliando a competitividade da indústria brasileira, e estabelece cotas específicas para a agroindústria, como carnes e café torrado. Regras de origem mais flexíveis e procedimentos sanitários simplificados devem reduzir a burocracia e agilizar as exportações.

Ao mesmo tempo, haverá salvaguardas para proteger setores nacionais contra impactos da entrada de produtos do bloco europeu. O tratado também inova ao vincular o comércio de serviços digitais a critérios de sustentabilidade energética e assegura proteção a indicações geográficas brasileiras. Além disso, reafirma compromissos ambientais e sociais, consolidando um pacto que combina abertura comercial, valorização de produtos nacionais e desenvolvimento sustentável. Entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elogiaram o acordo.

O Rio Grande do Sul pode ampliar as vendas de carnes, grãos, frutas, tabaco e outros itens beneficiados pelo acordo. A indústria gaúcha, com destaque para calçados, móveis, máquinas e metalurgia, também encontra espaço para competir.

No caso das importações de produtos do bloco europeu, podem ficar mais baratas para os brasileiros itens de laticínios como chocolates e fórmulas para alimentação infantil. O mesmo deve ocorrer com produtos farmacêuticos, já que Suíça e Noruega são grandes fabricantes deste setor.

Num momento em que prevalecem movimentos de protecionismo e em que o Brasil enfrenta elevadas tarifas dos Estados Unidos, tradicional parceiro, a assinatura do acordo com a Efta é um caminho para a integração. Ao abrir portas em mercados de alto poder aquisitivo e reduzir a dependência de poucos destinos, o tratado contribui para o crescimento econômico e para a competitividade e do Mercosul.