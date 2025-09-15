Estabilidade política: condição essencial para o Brasil crescer

A decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete envolvidos por tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022 reafirma a defesa da democracia no Brasil. O País mostrou que possui instrumentos legais para conter excessos e reafirmar os princípios da Constituição Federal de 1988, que estabelece um Estado Democrático de Direito.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, foi sentenciado a 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. As defesas do ex-presidente e demais condenados se preparam agora para apresentar os recursos cabíveis e tentar alterar as penas impostas pelos ministros do STF. A prisão para o cumprimento das penas só ocorrerá com o trânsito em julgado, quando não for mais possível recorrer.

Trata-se da primeira vez na história que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de estado. O episódio serve de alerta para a importância de se trabalhar em prol da continuidade da democracia no País, com o acompanhamento permanente da sociedade civil, do setor produtivo e do poder público. O fortalecimento das instituições é condição indispensável para garantir que crises políticas não comprometam os avanços democráticos conquistados.

A ruptura da democracia não afetaria apenas o cenário político nacional, mas também teria impacto sobre a economia e o cotidiano da população. Para o ambiente de negócios, a estabilidade política e a previsibilidade institucional são condições essenciais. Os investimentos de longo prazo dependem de regras claras, respeito às instituições e um ambiente com segurança jurídica. Quando esses pilares são ameaçados, como ocorreu nos atos de contestação à ordem democrática, toda a sociedade é colocada em risco.

O direito de se manifestar contra decisões judiciais é legítimo em uma democracia, desde que exercido de forma pacífica e dentro das instâncias cabíveis. Não há espaço para movimentos que tentem paralisar o Brasil, que já atravessa um período difícil na economia em meio à cobrança de tarifas às exportações aos Estados Unidos. Um cenário conturbado trará mais prejuízos ainda à coletividade.

Cabe agora ao País avançar em agendas que superem disputas políticas e fortaleçam a confiança no futuro. O ambiente empresarial, em especial, espera que a normalidade institucional se traduza em condições mais seguras para empreender, gerar empregos e crescer. Afinal, sem democracia sólida, não há prosperidade sustentável.