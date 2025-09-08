Saúde mental e finanças: tabu que precisa ser quebrado

A abertura oficial da 48ª Expointer, na sexta-feira passada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, trouxe à tona um tema envolto em tabus, mas que não pode ser ignorado: o impacto das finanças sobre a saúde mental. Diante das dívidas acumuladas, pelo menos 24 produtores rurais gaúchos tiraram a própria vida nos últimos anos. A situação foi evidenciada em ato marcado pela colocação de coroas de flores na pista onde ocorreu o desfile da cerimônia.

A simbologia do gesto reforça a urgência de um debate muitas vezes silenciado. O Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, encontra no meio rural um retrato doloroso de como a pressão financeira pode se transformar em sofrimento emocional insuportável. Não se trata apenas de um problema individual, mas de um reflexo das dificuldades que atingem milhares de famílias em todo o Brasil, seja no campo ou nas cidades, submetidas ao peso do endividamento e à escassez de perspectivas.

Quando a renda não cobre os compromissos básicos e recorrer ao crédito se transforma em um círculo vicioso, um dos resultados é a sobrecarga mental. É a prova de que as finanças pessoais não são apenas uma questão de números, mas também de saúde pública. Segundo estudos, as dívidas prolongadas estão entre os principais gatilhos para o desenvolvimento da ansiedade e da depressão. O caso dos produtores rurais gaúchos não é isolado. Atualmente, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), quase 80% das famílias brasileiras convivem com algum tipo de dívida - em julho, 78,5% estavam endividadas.

A campanha do Setembro Amarelo reforça que falar sobre saúde mental é um ato de prevenção, e nesse contexto, torna-se igualmente necessário abordar a questão das finanças. Programas de educação financeira e linhas de crédito mais acessíveis são medidas que podem atenuar o quadro. Mas também é urgente que a sociedade, empresas e instituições financeiras assumam o compromisso de enxergar a questão sob a ótica humana, e não apenas econômica.

O gesto das coroas de flores expostas na Expointer deve ecoar como um alerta. A economia não pode ser dissociada da vida, e cada estatística sobre endividamento traz consigo dramas pessoais e familiares. Neste Setembro Amarelo, é preciso reafirmar que cuidar da saúde mental significa também enfrentar as dívidas e construir um ambiente econômico que permita à população ter esperança e dignidade.