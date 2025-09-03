Resiliência do PIB resiste a pressões internas e externas

A economia brasileira registrou crescimento de 0,4% no segundo trimestre de 2025 em relação aos três meses anteriores, segundo os dados divulgados na terça-feira pelo IBGE. O resultado, que superou ligeiramente as expectativas do mercado, marca uma desaceleração frente ao ritmo de 1,3% no período anterior. O desempenho reflete avanços nos setores de serviços e na indústria extrativa, enquanto houve recuo na agropecuária e perda nos investimentos.

O PIB brasileiro teve a 32ª maior alta entre abril e junho entre 49 países, conforme levantamento realizado pela agência de classificação de risco Austin Rating. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB subiu 2,2%, resultado que confirma a resistência da atividade diante do cenário de juros elevados. São 16 trimestres consecutivos de crescimento da economia brasileira, feito inédito na série histórica iniciada em 1996.

O setor de serviços cresceu 0,6% no segundo trimestre, enquanto a indústria subiu 0,5%, impulsionada pela alta de 5,4% nas atividades extrativas, favorecidas pelo mercado de commodities. Já a agropecuária retraiu 0,1%. Do lado da demanda, o consumo das famílias aumentou 0,5%, refletindo a melhora do mercado de trabalho e da massa salarial, enquanto os investimentos caíram 2,2%, reflexo do custo do crédito.

No segundo semestre, as projeções são de continuidade do crescimento da economia em ritmo moderado, a depender da política monetária e do cenário internacional. O aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, além de reduzir exportações, deve adiar alguns investimentos nos próximos trimestres. Analistas estimam que o impacto pode variar de 0,15 a 0,2 ponto percentual a menos no PIB final de 2025, influenciando a situação no mercado de trabalho e o desempenho da produção industrial. Além disso, a taxa básica de juros Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006, e deve seguir assim por longo período para controlar a inflação.

A economia brasileira tem o desafio de transformar a resiliência dos últimos trimestres em crescimento sustentável. Para isso, será necessário reduzir o custo do crédito, ampliar o ambiente de investimentos e enfrentar pressões externas como o tarifaço. Sem medidas nesse sentido, o País corre o risco de manter um ritmo de expansão limitado, insuficiente para se reverter em ganhos de produtividade e consolidar uma trajetória de desenvolvimento.