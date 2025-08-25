Os precatórios e a busca do equilíbrio nas contas públicas

O governo do Rio Grande do Sul iniciou na semana passada a 10ª Rodada de Conciliação de Precatórios voltada aos débitos inscritos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Os precatórios representam dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça e atingem aposentados, servidores públicos, fornecedores e cidadãos em geral. O desafio para o Estado é equacionar a obrigação legal de quitação desses compromissos com a necessidade de manter o equilíbrio fiscal.

As rodadas de conciliação são organizadas pela Câmara de Conciliação de Precatórios (CCP), vinculada à Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS). Esse mecanismo proporciona maior celeridade no pagamento dos precatórios, reduzindo o prazo de quitação para cerca de 30 dias. A 9ª etapa, encerrada no dia 15 de agosto e considerada a maior da história do Rio Grande do Sul, teve recorde de adesões, com quase 45 mil credores interessados em antecipar os valores a receber e um volume de R$ 3,3 bilhões em pagamentos efetuados pelo governo gaúcho. Alguns dos títulos remontavam ao período entre 1988 e 1998 e envolviam questões como desapropriação e indenização.

Na atual rodada, a CCP apresentou uma novidade: a dispensa da obrigatoriedade de manifestação de interesse por parte do credor. Dessa forma, todos os cerca de 250 precatórios devidos no TRF4, que somam aproximadamente R$ 150 milhões, foram incluídos de forma automática na proposta de negociação. Para os casos de precatórios considerados viáveis, já consta dos autos eletrônicos uma proposta com desconto de 40%. O credor será intimado a responder se aceita esse acordo, o que deve ser feito dentro de um prazo de 10 dias úteis. Sem uma resposta dentro do prazo, o entendimento será de que houve negativa para a conciliação.

A 10ª rodada inaugura uma nova fase na política de conciliações do Estado, conferindo mais agilidade e abrangência ao processo. Mais do que números, as rodadas de conciliação têm repercussões práticas, pois disponibilizam recursos para milhares de credores e reafirmam o compromisso com o equilíbrio das contas públicas. O modelo fortalece a imagem de responsabilidade do Estado, sinalizando que é possível avançar na solução de passivos históricos sem comprometer a sustentabilidade financeira. A questão central é garantir que essa estratégia de conciliações se mantenha sustentável a longo prazo.