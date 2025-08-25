Proteção infantil no ambiente digital ganha força no Brasil

A aprovação do Projeto de Lei 2628/22 na Câmara dos Deputados marca um importante e necessário avanço na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital de aplicativos, jogos, redes sociais e softwares. O texto, que agora retorna ao Senado, está sendo chamado de PL da Adultização e foi impulsionado por crescentes preocupações com os perigos da exposição a conteúdos nocivos, estímulo a comportamentos de risco e vulnerabilidade frente à coleta e ao uso indevido de dados pessoais. A proposta tramitava desde 2022, mas ganhou força nas últimas semanas após a ampla repercussão do vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou a exploração e a adultização por parte de criadores de conteúdo.

A mobilização gerada pelo episódio pressionou o Congresso a acelerar a análise da matéria, que se tornou prioridade na agenda legislativa. Além disso, uniu parlamentares que antes estavam em lados opostos, colocando a proteção das crianças e adolescentes acima da defesa dos interesses das chamadas big techs, responsáveis pelas plataformas digitais.

O projeto de lei obriga as empresas a adotarem mecanismos de maior transparência, identificação e moderação de conteúdos, além de exigir regras claras de funcionamento para limitar a disseminação de materiais que possam comprometer a saúde mental, a segurança e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Entre os benefícios esperados estão a criação de um ambiente digital mais seguro, a redução da exposição precoce a conteúdos violentos e a valorização de práticas de autorregulação responsável.

As plataformas precisarão investir em sistemas de verificação de idade, em mecanismos de denúncia, ferramentas de controle parental, retenção de dados, relatórios semestrais e limitações em publicidade dirigida a menores. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas a penalidades que podem chegar a 10% do faturamento no Brasil ou R$ 50 milhões por infração, além de terem as operações suspensas temporariamente ou em definitivo.

Caberá aos órgãos regulatórios, em especial à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Ministério Público, definir os parâmetros para monitorar o cumprimento das novas regras.

Com a aprovação em definitivo do projeto de lei e sua posterior entrada em vigor, o Brasil poderá alinhar-se a países que já adotam normas específicas para proteger menores em ambientes digitais. Mais do que uma lei, o PL da Adultização simboliza um compromisso coletivo com um futuro digital mais seguro para crianças e adolescentes.