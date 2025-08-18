Projeto de lei sobre o crédito rural é pauta urgente no Senado

Os produtores rurais têm enfrentado nos últimos anos uma sequência de eventos climáticos desafiadores. Os longos períodos de estiagem e a ocorrência de chuvas intensas resultam em prejuízos às lavouras e à criação de animais, levando muitos produtores a contraírem dívidas para manter as atividades. Diante desse cenário, é urgente que sejam colocadas em prática iniciativas para auxiliar o setor agrícola e garantir a sua operacionalidade.

Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL) 5.122/2023 que libera o uso de até R$ 30 bilhões do Fundo Social para o refinanciamento de dívidas dos produtores rurais. Agora, o texto aguarda a votação no Senado para posteriormente ser remetido à sanção presidencial. Cabe aos senadores apreciarem a proposta com celeridade para que o projeto possa ser implementado e reverter-se em alívio aos produtores.

O texto divide opiniões por alterar o Fundo Social, criado em 2010 para repasses a áreas como saúde, educação e meio ambiente. Nos últimos anos, porém, o Fundo passou a contemplar ações ligadas a calamidades públicas e seus impactos sociais e econômicos.

O PL 5.122/2023 reconhece a urgência de amparo ao campo e estabelece regras para o refinanciamento das dívidas rurais, contemplando desde pequenos agricultores familiares do Pronaf até os médios produtores do Pronamp e grandes empreendimentos rurais. Cada produtor individual poderá renegociar até R$ 10 milhões, enquanto cooperativas e condomínios rurais terão acesso a até R$ 50 milhões.

Para tornar o crédito viável, o projeto prevê taxas de juros diferenciadas — 3,3% ao ano para pequenos, 5,5% para médios e 7,5% para os demais — além de um prazo de até dez anos para pagamento, com carência de três anos. O projeto busca equilibrar a sustentabilidade financeira das propriedades com a necessidade de manter a produção ativa e competitiva.

A aprovação definitiva do PL 5.122/2023 pode representar não apenas um fôlego financeiro para milhares de produtores, mas também um impulso decisivo à retomada da confiança no setor agrícola, responsável por sustentar grande parte da economia gaúcha. No caso do Rio Grande do Sul, atingido por estiagens e enchentes que comprometem a produtividade e a renda no campo, assegurar linhas de crédito em condições diferenciadas é investir na continuidade dos negócios, na preservação de empregos e na estabilidade de toda a cadeia do agronegócio.