Congresso retoma as votações com pautas importantes

Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso Nacional retoma os trabalhos com uma extensa e importante agenda de votações. A pauta traz questões de ordem social e econômica, e a aprovação dos projetos deverá ter reflexos diretos na vida da população.

A Câmara dos Deputados tem sessão marcada para esta terça-feira (5). Entre os itens a serem votados estão o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, para atualizar as regras de contratação e formação profissional de jovens e a medida provisória que acelera a concessão de benefícios do INSS.

Uma das prioridades da Câmara no semestre é a votação do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil por mês a partir de 2026. Atualmente, a isenção contempla as pessoas cuja remuneração mensal é de até R$ 2.259,20. Se aprovado, 65% dos que declaram o IR não terão mais o desconto.

Para a oposição, um dos temas mais importantes é a votação do projeto de lei que concede anistia aos participantes dos atos do 8 de Janeiro de 2023 em Brasília. Outro assunto com potencial para deixar parlamentares e governo em lados opostos é a análise do veto presidencial ao aumento do número de deputados federais de 513 para 531.

No Congresso Nacional, o segundo semestre será marcado pela votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. O texto deveria ter sido aprovado ainda em julho, mas sofreu atrasos por disputas políticas e mudanças técnicas. A nova versão prevê um superávit primário de R$ 34,2 bilhões e limita os gastos a R$ 2,43 trilhões em 2026. Se aprovada dentro do novo calendário sugerido pela Comissão Mista de Orçamento, a LDO permitirá que o governo envie ao Congresso, até o fim de agosto, a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) dentro do prazo constitucional.

Além das pautas previstas, o Congresso pode ter papel relevante a desempenhar diante da taxação sobre produtos brasileiros imposta pelos EUA. Embora a política externa e comercial seja competência do poder Executivo, o Legislativo pode aprovar medidas que fortaleçam a competitividade nacional, como incentivos fiscais.

O retorno dos trabalhos legislativos é um momento crucial para o País. As decisões tomadas nas próximas semanas vão influenciar o cenário fiscal e o cotidiano da população. Cabe ao Congresso cumprir seu dever com compromisso, priorizando o interesse coletivo.