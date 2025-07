Tarifa dos EUA afeta setores-chave do Rio Grande do Sul

Após semanas de expectativas, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na quarta-feira (30/07) o decreto que oficializa a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros — sendo 40% adicionais aos 10% que já estavam em vigor. Inicialmente, previa-se que a medida atingisse todos os itens exportados pelo Brasil a partir desta sexta-feira, 1º de agosto. No entanto, seguindo o padrão adotado em relação a outros países, Trump alterou a proposta inicial, adiando o início da cobrança para o dia 6 e incluindo uma lista de 694 artigos considerados exceções, que não sofrerão o chamado “tarifaço”.

O mais recente capítulo do embate comercial entre as duas nações não trouxe uma vitória para o Brasil, mas também não pode ser considerado uma derrota completa. Setores estratégicos foram incluídos no rol de exceções, favorecendo produtos com expressiva participação nas vendas aos norte-americanos, como suco de laranja, celulose, aviões da Embraer, minérios e metais. Para esses itens, continuará em vigor a taxa de 10%.

Entretanto, outros produtos importantes na pauta de exportações serão impactados pela tarifa de 50%, sobretudo os ligados ao agronegócio e a alguns ramos da indústria. O Rio Grande do Sul é um dos estados que não se beneficiaram com as alterações de Trump, já que os Estados Unidos são um dos principais destinos das exportações gaúchas de calçados, alimentos, carnes e móveis. A queda nos embarques pode levar à migração de unidades fabris para outros países, ao fechamento de postos de trabalho e à perda de arrecadação.

Enquanto a nova tarifa ainda não entra em vigor, o governo brasileiro mantém as tentativas de negociação. Até o momento, a diplomacia segue como estratégia, mesmo diante das declarações de Trump que relacionam suas decisões a questões da política interna brasileira. Apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado, em abril, a Lei da Reciprocidade, que permite retaliar outro país por medidas econômicas, ela ainda não foi aplicada, o que demonstra cautela e bom senso diante do risco de uma possível retaliação por parte dos EUA.

Além de insistir no diálogo, cabe aos governos federal e estaduais manter os esforços para apoiar os setores afetados pela taxação de 50%. Tal comprometimento é imprescindível para minimizar os prejuízos às empresas atingidas e à economia nacional diante da perspectiva de queda nas exportações aos EUA. A reação articulada e estratégica será decisiva para transformar esse cenário adverso em oportunidade de fortalecimento interno e diversificação dos mercados brasileiros.