Nova lei ambiental e o protagonismo climático do Brasil

Em um momento em que o Brasil reivindica protagonismo climático, a aprovação pela Câmara do projeto que altera as regras de licenciamento ambiental reacende o conflito entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. O texto atende a reivindicações de setores da economia por maior agilidade e menos burocracia nos trâmites ambientais para a liberação de empreendimentos. Por outro lado, a flexibilização de normas enfraquece a atuação de órgãos de fiscalização, o que pode levar à liberação de projetos que causem impacto ao meio ambiente.

Entre as mudanças da nova legislação estão a criação do licenciamento por adesão e compromisso (LAC), que permite a autodeclaração de empreendedores para atividades de menor impacto, e a dispensa de licenciamento para atividades agropecuárias consolidadas. Além disso, o texto autoriza a emissão de licenças por etapas e permite maior autonomia de estados e municípios para definir regras próprias, o que poderá ser aplicado para a construção ou ampliação de estradas vicinais, pequenas barragens, obras de infraestrutura urbana e atividades agropecuárias já consolidadas.

A nova lei reduz o papel do Ibama, ICMBio, Funai e Iphan, que terão prazos curtos para se manifestar e perdem o poder de veto. Sem resposta, o projeto pode ser aprovado automaticamente. Mesmo em áreas indígenas ou de preservação, os pareceres passam a ser apenas consultivos. A medida gera críticas e pode aumentar a judicialização, por possíveis conflitos com a Constituição e decisões anteriores sobre retrocesso ambiental.

Para entrar em vigor, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental depende de sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que precisa ocorrer em até 15 dias úteis após a aprovação. Dentro do governo, a pressão é para que Lula vete o texto, o que é apoiado por organizações ligadas à proteção do meio ambiente. Já as entidades empresariais e do agronegócio são favoráveis à legislação.

Às vésperas de sediar a COP30, conferência da ONU sobre o clima que ocorrerá em novembro em Belém (PA), o Brasil busca liderar a agenda ambiental global, o que exige alinhamento entre discurso e prática. O crescimento sustentável não se opõe ao licenciamento. Empreendimentos bem avaliados têm menor risco jurídico e à reputação de empresas. Sem responsabilidade, a nova lei de licenciamento ambiental pode comprometer a imagem do País e os compromissos climáticos assumidos internacionalmente.