Chuvas reacendem o temor de nova enchente histórica

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada reacenderam os temores da população gaúcha de uma enchente com proporções semelhantes à enfrentada em maio de 2024. Os acumulados de chuva em cidades como Porto Alegre, por exemplo, alcançaram 100 milímetros em 24 horas, mais do que a metade da média prevista para o mês de junho.

Por todo o Estado, as intensas precipitações causaram mortes, queda de barreiras e pontes, além de estragos em rodovias. Os níveis de diversos rios subiram, desalojando e desabrigando milhares de pessoas. É um verdadeiro "déjà vu" de maio de 2024.

Na capital gaúcha, a reportagem do Jornal do Comércio flagrou na manhã de sexta-feira (20) sacos de areia colocados junto às portas dos armazéns no Cais Mauá, no Centro Histórico, quando o Guaíba estava em 2,26 m. A cota de inundação é de 3,60 m.

A imagem dos sacos de areia levantou a pergunta: um ano depois da tragédia climática, o que foi feito de fato para evitar que os tristes eventos vivenciados no Rio Grande do Sul há tão pouco tempo se repitam? Toda a mobilização envolvendo os governos federal, estadual e municipais desde o ano passado, aos olhos da população, parece insuficiente para impedir que voltem a ocorrer inundações como as registradas em 2024.

A prefeitura de Porto Alegre explicou que os sacos de areia foram utilizados como uma medida preventiva e um reforço para conter um avanço do Guaíba sobre o Centro, hipótese considerada fora de risco pela administração municipal. Outras ações foram adotadas, como melhorias na Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 6, próxima à Freeway, instalação de geradores em 18 das 23 casas de bombas da Capital e fechamento de comportas.

O governo do Estado liberou R$ 60 milhões para apoio emergencial às cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias. O valor será dividido igualmente entre a recuperação de estradas e a Defesa Civil, que fará os repasses de recursos aos municípios em situação de emergência. Na esfera federal, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a doação de alimentos para a população gaúcha que precisou sair de casa, entre outras iniciativas.

O novo período de chuvas intensas evidencia que, mais do que ações emergenciais, o Rio Grande do Sul necessita de uma resposta eficaz e permanente para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. É preciso adotar políticas públicas de prevenção que realmente impeçam a repetição de episódios como os da enchente de maio de 2024.