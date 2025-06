A luta pelos direitos e inclusão social de pessoas com TEA

Na quarta-feira (18), foi celebrado o Dia do Orgulho Autista, data voltada à conscientização sobre os diferentes tipos de funcionamento do cérebro, a chamada neurodiversidade. Os diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) vêm crescendo em todo o mundo, ainda sem uma causa específica. Para além da busca por explicações, é fundamental garantir os direitos básicos dessas pessoas, bem como sua inclusão na sociedade.

O autismo afeta o desenvolvimento do cérebro, influencia a maneira como uma pessoa se comunica, interage socialmente e processa informações. Segundo o Censo 2022, 2,4 milhões de brasileiros receberam o diagnóstico de TEA, o equivalente a 1,2% da população. Foi a primeira vez que o IBGE incluiu perguntas sobre o tema no levantamento. Agora, o País conta com dados oficiais sobre a população com TEA, fundamentais para a elaboração de políticas públicas de amparo e inclusão.

O censo mostrou que a prevalência dos casos é maior entre os homens (1,5%) do que entre as mulheres (0,9%), e mais elevada entre os mais jovens: 2,1% de 0 a 4 anos de idade, 2,6% entre 5 e 9 anos, 1,9% entre 10 e 14 anos e 1,3% entre 15 e 19 anos.

No Rio Grande do Sul, o levantamento "Características da População com Autismo no Rio Grande do Sul", realizado pela Faders, identificou 33.169 pessoas com TEA. Os dados foram reunidos a partir dos pedidos de emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), feitos entre junho de 2021 e janeiro de 2025. No Estado, os homens representam 72% dos casos. No recorte por faixas de renda, a predominância está entre as mais baixas: 85% das pessoas com autismo recebem até 1,5 salário-mínimo.

O governo gaúcho implementou, em 2021, o Programa TEAcolhe. A iniciativa busca integrar as áreas de assistência social, educação e saúde no atendimento a pessoas com autismo e suas famílias e também promove a qualificação de profissionais, a conscientização e a inclusão social.

Apesar dos avanços, a realidade das famílias atípicas no Brasil segue marcada por desafios. Pais de crianças com autismo enfrentam dificuldades para garantir vagas em escolas que ofereçam a atenção adequada, bem como atendimento especializado na área de saúde.

Promover a inclusão plena das pessoas com autismo exige mais do que dados e programas: requer compromisso contínuo da sociedade e do poder público para garantir dignidade, respeito e oportunidades reais.