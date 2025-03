A importância da agricultura familiar para a economia

A força da agricultura familiar no Brasil é inegável. Hoje, as pequenas propriedades são responsáveis por uma parcela significativa da produção de alimentos básicos, sustentando uma cadeia econômica de grande complexidade. E, mais do que garantir a sobrevivência de milhares de famílias no Brasil, são essenciais na promoção da segurança alimentar e da sustentabilidade ambiental.

Segundo dados do último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017, pertencem a agricultura familiar 3,9 milhões de estabelecimentos agropecuários, ou 77% do total brasileiro, que cultivam 80 milhões de hectares, com valor de produção que chega a R$ 107 bilhões.

Mais do que apenas números, o levantamento realizado pelo IBGE deixa muito claro o quão significativa é a participação da agricultura e da pecuária familiar dentro do setor produtivo e o quanto é importante para o fomento de economias locais.

No Rio Grande do Sul, dos 365.094 estabelecimentos agropecuários, 80,5% foram considerados como de agricultura familiar, detendo 25,3% de toda a área cultivada.

Um exemplo da procura por produtos oriundos dessas propriedades ficou evidente durante a Expoagro Afubra, terminada na sexta-feira, em Rio Pardo. A feira, considerada uma das maiores de agricultura familiar do País, reuniu em um pavilhão 216 expositores, oriundos de 89 municípios. Os produtos vendidos retratam a diversidade da produção da agricultura familiar gaúcha, desde produtos tradicionais como queijos, embutidos, pães e cucas das mais variadas, passando pelos doces, geleias, mel e melado, licores, vinhos, espumantes e cachaças, além de artesanato, plantas e flores.

Entre os grandes desafios à agricultura familiar no Estado estão a falta de acesso ao crédito, já que sem financiamento adequado, muitas vezes pequenos produtores não conseguem investir em tecnologias e equipamentos que possam melhorar a produtividade e a qualidade do produto. Outros entraves são a falta de capacitação e a manutenção de jovens no campo, o que representa um problema para a sucessão rural.

Por isso, feiras como a Expoagro Afubra são de extrema importância para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas pequenas propriedades rurais, que alimentam uma cadeia econômica de extrema importância, produzindo cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como arroz, feijão, milho, leite e batata.