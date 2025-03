A possível recessão nos EUA e os impactos globais

A estratégia de Donald Trump de impor tarifas de importação a nações que são parceiras comerciais pode prejudicar a própria economia dos Estados Unidos. Consequentemente, se a economia mais forte do mundo apresentar problemas, os reflexos serão sentidos nos quatro cantos do globo, com redução do comércio e de investimentos. Um receio considerado exagerado por alguns analistas, enquanto outros já não descartam um cenário de recessão.

Esse temor, inclusive, já vem mexendo com o mercado. No início da semana, derrubou o valor de ações, reflexo também da preocupação com as tarifas impostas pelo republicano que, ao dificultar o comércio, faz com que empresas paguem mais caro por insumos, penalizando, na ponta, os consumidores.

Com alguns produtos entrando por um valor maior no país, a inflação nos EUA tende a subir. Ou seja, em vez de o tarifaço fortalecer a economia, pode acabar enfraquecendo o crescimento e o emprego.

A possibilidade de um declínio prolongado e generalizado da atividade econômica afetando o coração do mercado financeiro mundial é, de fato, preocupante. Um relatório deste mês do banco JP Morgan calculou em 40% a chance de recessão, 10 pontos acima do estimado no início do ano.

Além do tarifaço, o embate com os houthis no Iêmen igualmente inspiram cautela nos mercados globais. A preocupação é que uma guerra comercial ou um confronto gerem instabilidade, escalem e distorçam cadeias de suprimentos, o que pode encarecer diversas categorias de produtos.

Com inflação em alta, o Fed - banco central norte-americano - precisa subir os juros. Essa espiral econômica faz com que a tomada de crédito fique mais difícil, que as empresas invistam menos e o consumo desacelere. Um cenário perfeito para a recessão.

No Brasil, o governo acredita que diante da mínima perspectiva de crise, a administração norte-americana irá reagir e adotar ações para contornar a situação. Por aqui, os reflexos de uma recessão seriam sentidos, principalmente, na menor demanda por exportações e de entrada de capital estrangeiro, assim como na maior volatilidade no câmbio.

Por isso, todas as atenções do mercado financeiro estarão voltadas, hoje, ao que se chama de "Super Quarta" - dia em que tanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil quanto o Fed (Banco Central dos EUA) decidem sobre os juros. A tendência é que por lá sejam mantidos na faixa atual de 4,25% e 4,5%. Se forem elevados, a principal consequência é a desaceleração da economia.