Enquanto houver negligência, existirá o risco de tragédias

A tragédia se repete. Impossível assistir às imagens do incêndio da boate Pulse, na Macedônia do Norte, e não rememorar o dia 27 de janeiro de 2013, quando o Brasil parou, consternado, com as centenas de mortes no incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Em Kocani, já são 59 mortos. Aqui, foram 242 vidas perdidas. A maioria, em ambos os locais, jovens com média de 20 anos de idade.

Em 2013, o incêndio na Kiss ganhou proporções gigantescas em termos midiáticos, o que acabou por escancarar fragilidades e levantar questões de segurança em casas noturnas por todo o mundo. Agora, na Macedônia do Norte, a tragédia se repete, e se repete em circunstâncias semelhantes às da tragédia gaúcha. O que, pelo precedente, é ainda pior.

Em Kocani, como em Santa Maria, o público assistia a um show e, durante a apresentação, os músicos usaram artefatos pirotécnicos. As faíscas atingiram o isolamento do prédio, composto por espuma inflamável, gerando uma combustão tóxica que acabou por encurralar dezenas de pessoas.

É de amplo conhecimento que esses dispositivos usam fogo e substâncias explosivas. Ao utilizá-los, assume-se o risco da tragédia. Por outro lado, há a responsabilidade do poder público em fazer cumprir as regras de segurança e, depois, fiscalizar se estão sendo mantidas. Entre as quais, adequação do prédio, com os alvarás necessários, e equipamentos de prevenção.

No Brasil, o fatídico evento na Kiss mobilizou legisladores nos níveis federal e estadual. Ainda em 2013, a Assembleia Legislativa gaúcha aprovou a Lei Kiss, com o objetivo de evitar repetições de tragédias como a de Santa Maria.

A lei que aumentou o rigor das normas de prevenção e combate a incêndios no Rio Grande do Sul já passou por flexibilizações. Em 2022, por exemplo, a partir de um projeto do Executivo, os legisladores, em adequação à Lei de Liberdade Econômica, aprovaram projeto excluindo a necessidade de alvará para ao menos 700 atividades consideradas de baixo e médio risco.

Desburocratizar a abertura de negócios é importante. Mas seja no Brasil, na Macedônia, ou em qualquer outro lugar do mundo, é imprescindível que locais com grandes aglomerações sejam submetidos a regras rígidas de segurança. O uso de materiais inadequados - sobretudo por serem mais baratos -, falta de acessibilidade, de extintores de incêndio, sinalização em desacordo e apenas uma rota de saída ainda são realidade em vários locais.

E, infelizmente, enquanto houver negligência, novas tragédias ocorrerão.