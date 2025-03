Carnaval, turismo e a movimentação da economia brasileira

O Brasil está no meio do Carnaval, maior festa popular do planeta em movimentação de pessoas, o que gera alta circulação na economia. No período, em que vários municípios do Brasil ficam apinhados de turistas brasileiros e estrangeiros, é importante que os atores envolvidos com o setor - capaz de mudar a economia de muitas comunidades - reflitam sobre a qualidade do turismo que oferecem.

É notório que o Brasil tem um potencial enorme ainda a ser explorado. São centenas de atrativos naturais, com receptivos ainda pouco ou nada preparados, e uma história e cultura pujantes em cada um dos diferentes estados do País.

De um lado, existe a necessidade de qualificar a infraestrutura turística, de promover a profissionalização de trabalhadores ligados ao setor, de investir na promoção do turismo e de facilitar o acesso de viajantes por meio aéreo e rodoviário. De outro, muitos investimentos ainda esbarram nos juros altos e na insegurança jurídica.

Um cenário que vem mudando aos poucos, incentivado por planos estaduais, como o lançado pelo RS em julho passado, e por campanhas em nível federal, como as que integram o Plano Nacional de Turismo.

As metas do Ministério do Turismo para o período 2024-2027 preveem que o País chegue ao fim do ciclo com 8,1 milhões de turistas estrangeiros e US$ 8,1 bilhões em divisas por ano, com reflexo direto na economia, com a criação de mais empregos e a geração de renda.

Janeiro de 2025 foi um exemplo de mês excepcional para o turismo no Brasil. Entraram no País 1,4 milhão de turistas internacionais, um aumento de 55% em comparação com janeiro de 2024. Com o real desvalorizado frente ao peso, os argentinos cruzaram as fronteiras em massa. Apenas em janeiro foram 870.318 deslocamentos, quase o dobro do mesmo período do ano passado.

E nesse crescimento, o Rio Grande do Sul foi o grande destaque - uma excelente notícia após amargar o pior desempenho do turismo no País em 2024, com retração de 14,3% devido à enchente. Apenas em território gaúcho, entraram 518.557 argentinos - número 95% superior ao registrado no mesmo mês de 2024 (265.719).

De qualquer forma, é preciso ter em mente que o turismo não é apenas uma atividade econômica. É uma atividade desempenhada por pessoas, para pessoas, e a busca pela excelência passa necessariamente pelo cuidado, pela dedicação e pelo investimento permanentes nos recursos humanos que sustentam o setor.