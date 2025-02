Inflação e a pressão sobre a população assalariada no Brasil

A prévia da inflação de fevereiro mostra desaceleração nos preços dos alimentos, ou seja, subiram menos do que em janeiro. Naturalmente um bom indicativo, mas não o suficiente para que traga alívio ao bolso do consumidor.

A conjuntura ainda é de preços elevados, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acusando alta neste mês, de 0,61%, na análise de uma cesta de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre um e 40 salários-mínimos.

A desaceleração dentro de fevereiro é pífia se considerados os últimos 12 meses, nos quais o acumulado de elevação dos preços dos alimentos está acima da inflação geral. Enquanto o IPCA-15 soma 4,96%, o grupo alimentos e bebidas registra 7,12%. Em janeiro, o acumulado era de 7,49%. Em dezembro, chegou a 8%.

Ainda que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha dito que há uma "obsessão" por parte dele em baratear os alimentos, apenas isso não é, claramente, suficiente.

Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, classificou a alta dos preços dos alimentos como um "momento pontual" que vai passar, uma vez que o Brasil está "sólido" e com controle da inflação. Igualmente, algo bem distante da realidade do dia a dia da população que frequenta os supermercados e vê o salário mensal ser consumido.

Nos últimos meses, carne, café, ovo, óleo de soja e azeite de oliva viraram itens de luxo. Com o preço da carne nas alturas - só no Rio Grande do Sul subiu quase 15% nos últimos 12 meses, acima da média nacional -, o ovo havia se tornado a opção de proteína para muitas famílias. Só que já não compensa. No Estado, de janeiro para fevereiro, a elevação no valor da na dúzia girou em torno de 50%.

Uma consequência em cascata pelo aumento no valor do milho - 30% -, desde julho de 2024, devido à demanda aquecida para ração animal e a produção de etanol. E as galinhas se alimentam, basicamente, só com o grão.

O governo federal, que está em um dos piores momentos quanto à popularidade, justamente pela inflação dos alimentos, vem propondo várias medidas. Mas é quase unanimidade entre economistas que as ações aventadas na tentativa de reduzir a inflação não devem surtir os efeitos desejados.

O tabelamento de preços - como o do arroz - e a redução de alíquotas de importação de insumos agrícolas podem até surtir um efeito contrário. Ou seja, pode dar margem aos varejistas para manterem por um período maior os preços como estão. Isso porque o consumo segue forte no Brasil, impulsionado por um mercado de trabalho aquecido.