O uso do celular ao volante e as estradas no Carnaval

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados por quem quer curtir um feriado prolongado. Para aqueles que vão pegar a estrada, seja para curtir a folia ou o descanso, a atenção precisa ser redobrada. Além de muitas rodovias ficarem lotadas, o hábito de beber e dirigir ainda não foi totalmente eliminado da cultura dos brasileiros. E somado a isso está o uso de celulares ao volante, hábito que está entre os principais fatores de risco para acidentes.

Pesquisas feitas pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) indicam que cerca de um terço dos motoristas pilotam distraídos, seja conversando no telefone ou digitando mensagens de texto, entre outras más condutas.

Digitar uma mensagem enquanto conduz um veículo a uma velocidade de 80 km/h equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros. Foi essa uma das conclusões da diretriz "Riscos do uso do telefone celular na condução de veículos automotores".

Motoristas distraídos com mensagens reagem de forma insegura, reduzem a velocidade inesperadamente, têm dificuldade em manter o posicionamento na via, com tempo de reação para frenagem aumentado. No RS, dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS) mostram que, em 2024, foram 89.513 autuações pelo uso de celular ao volante, aumento de 2,09% em relação a 2023.

E mesmo quando utilizado no modo viva voz, o aparelho compromete a atenção. A explicação é que são utilizadas as mesmas conexões neurais para responder no celular e para manter a atenção.

A conclusão é que o uso de celulares ao volante está ameaçando vidas da mesma forma que a bebida estava há alguns anos, quando era normalizada - a lei mudou em 2008. Ambos comprometem a atenção e os reflexos do condutor.

O Brasil já é um dos países com maior número de mortes no trânsito - está em 3°, perdendo para China e Índia. Em 2023, ano com os últimos dados consolidados pelo Ministério da Saúde, o País registrou mais de um milhão de acidentes, o que resultou em mais de 34,8 mil mortes, uma média de 95 por dia. Obviamente, há outros fatores além de álcool e celular ao volante envolvidos, como aumento exponencial de motocicletas nas ruas e infraestruturas falhas.

Diferentemente das blitze da Lei Seca, com lugares surpresa, que fazem com que condutores deixem de beber para não serem pegos no bafômetro e evitar punições severas, coibir o uso de celulares não é tão simples. É preciso investir em educação e reforçar a fiscalização para que a percepção de risco aumente e acabe por mudar o comportamento dos motoristas.