A economia de Rio Grande e a retomada do polo naval

Os ventos estão soprando a favor de Rio Grande. Depois de sofrer uma derrocada em 2016, que levou à paralisação do setor naval, o município do Sul do Estado mergulhou em uma crise social e econômica, com alto índice de desemprego e redução de postos de trabalho. Agora, a expectativa é pela retomada da economia já a partir de 2025, com a construção de quatro navios da Transpetro, subsidiária integral da Petrobras, pelo consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren.

Com capacidade de 15 mil a 18 mil toneladas, as embarcações servirão para o transporte de derivados de petróleo na costa brasileira. A expectativa é que sejam gerados ao menos 1,5 mil empregos por um prazo de três anos, fazendo com que a cidade se transforme, novamente, em um polo de atração de mão de obra.

No período em que esteve totalmente em atividade em Rio Grande, a indústria naval contribuiu para o crescimento econômico do município. De um orçamento de pouco mais de R$ 250 milhões em 2009, saltou para em torno de R$ 630 milhões em 2014 - ano em que começou a Operação Lava Jato, cujas investigações levaram à condenação de companhias relacionadas ao polo.

Naquele ano, a indústria naval chegou a ter mais de 7 mil trabalhadores com vínculos ativos. Hoje, não possui mais do que duas centenas.

O objetivo de transformar o Brasil por meio do desenvolvimento da indústria naval não é algo novo em nível federal. Começou no primeiro mandato de Lula, no início da década de 2000.

A defesa era - e ainda é - que o País possui uma bela indústria naval, o que é capaz de torná-lo competitivo no comércio internacional e absorver as demandas por embarcações ligadas à extração de Petróleo em nível nacional. Maior país da América do Sul, hoje o Brasil não dá conta de atender à demanda interna pela fabricação de embarcações e compra, sobretudo, de Coreia do Sul, Singapura e China.

Em Rio Grande, na segunda-feira, para a assinatura do contrato de US$ 69,5 milhões por embarcação que será construída pelo Estaleiro Rio Grande em consórcio com a Mac Laren, Lula prometeu retomar as compras na indústria naval brasileira, interrompidas após a Lava Jato. A Transpetro lançou o programa TP25 para renovar a frota com até 25 navios.

A esperança é que essas iniciativas não se transformem em mais uma decepção para Rio Grande e para o Brasil, já que políticas de governo dificilmente se transformam em políticas de Estado no País e, em pouco menos de dois anos, ocorrerão novas eleições presidenciais.