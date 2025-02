A economia mundial nos três anos de guerra na Ucrânia

Fevereiro de 2022 foi um ponto de virada na história europeia. A invasão da Rússia à Ucrânia não apenas tornou-se o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, como colocou em xeque a estrutura de segurança do continente e abalou as bases de uma economia que ainda se recuperava da crise da Covid-19. A inflação na Zona do Euro não cede os 2% e a taxa de juros do Banco Central Europeu está em 2,75%, patamares altos para o continente.

O que se pode afirmar até aqui é que a guerra na Ucrânia continua sendo a crise mais central e de maiores consequências para o futuro da Europa. Há o custo humano, com cerca de 400 mil óbitos somados ambos os lados. Há, igualmente, o impacto econômico devastador na Ucrânia, e substancial para a União Europeia e para o mundo em geral.

Engana-se quem pensa que os efeitos não respingam em outros continentes. O Brasil, desde o início da guerra, sente reflexos diretos na cadeia de suprimentos e nos preços de combustíveis, motivos de pressão inflacionária.

A Rússia, afinal, é o maior exportador mundial de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo. A Ucrânia, por sua vez, é um produtor e exportador global de grãos e sementes e o maior exportador de óleo de girassol.

Ao completar três anos, neste 24 de fevereiro, a Guerra na Ucrânia vive importante reviravolta marcada pela nova posição dos EUA sobre o conflito, com a exclusão da Europa das negociações de paz, o isolamento do governo da Ucrânia e o atendimento às exigências de Moscou. Uma mudança de posição motivada pela reestruturação do capitalismo norte-americano, sendo essa uma resposta à perda de espaço e competitividade da economia, principalmente, para a China.

Análises de especialistas europeus não são unânimes sobre como a economia se comportará com o fim da guerra negociada pelos EUA. Ou seja, tudo depende do tipo de acordo que for eventualmente alcançado.

Entre os cenários estão uma possível redução da inflação na Zona do Euro em até 0,5 pontos percentuais e um impacto igualmente positivo no crescimento da UE, com recuperação da confiança de consumidores e aumento de investimento empresarial. Se o resultado for uma trégua limitada, o PIB poderia crescer 0,2%, enquanto em um acordo definitivo, até 0,5%.

O que de fato tem sido uma preocupação para a Europa é que, se Donald Trump conseguir um acordo, o continente, até então aliado de primeira ordem dos norte-americanos, estará sujeito a uma aproximação dos EUA com a Rússia.