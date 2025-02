O gargalo da armazenagem de grãos no RS

Ano após ano o Rio Grande do Sul vem aumentando a produtividade de diversas culturas, tendo como aliadas a ciência, a pesquisa e a tecnologia. Hoje, o Estado ocupa a terceira posição entre os produtores de grãos do Brasil, atrás de Mato Grosso e Paraná. Há, contudo, um aspecto essencial no pós-colheita, a capacidade de armazenagem, que não acompanha em investimentos a velocidade do aumento da produção.

Em número de estabelecimentos de armazenagem, o RS lidera, com 2.444, perfazendo uma capacidade total de 35 milhões de toneladas, a segunda em nível nacional. O Mato Grosso, ainda que possua menos estabelecimentos, tem maior capacidade.

Um panorama da situação pode ser facilmente calculado. Somente a safra de grãos de verão no Estado está estimada em 35,07 milhões de toneladas, embora a estiagem deva trazer quebras. Desse total, ao menos 70 mil toneladas não teriam onde ser armazenadas.

No caso de uma safra-ano cheia, o RS teria capacidade para armazenar só cerca de 60% da produção. Assim, grande parte da safra acabaria em caminhões, o que obviamente não é o ideal.

Para superar o déficit e se chegar a um equilíbrio entre produção e armazenagem, os produtores de grão enfrentam um entrave conhecido: a falta de acesso a crédito. Com intercaladas intempéries climáticas - estiagens e chuvas em excesso - nos últimos anos, a disponibilidade financeira para investimentos não consegue ser perene. Para se ter uma ideia, em nível nacional, a estimativa é de que seriam necessários cerca de R$ 100 bilhões somente para atualizar a capacidade de estocagem.

O RS responde hoje por cerca de 13% da produção nacional de grãos, sendo o maior produtor de arroz do País, o segundo maior de soja, além de possuir grande relevância em trigo e milho. Por isso, é essencial que não fique para trás no que se refere à armazenagem.

A qualidade do grão depende de como ele é guardado. É preciso que os silos ou armazéns mantenham condições de temperatura e umidade relativa do ar em equilíbrio. Isso evita pragas que podem causar estragos ou perdas.

E, essa falta de estruturas adequadas não penaliza apenas os produtores. Sobrecarrega os portos, mexe com o mercado e é negativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do País. Com locais adequados para armazenar os grãos, é possível reter a produção, o que é bom para o mercado, principalmente na competitividade internacional, ao se conseguir preços mais justos. A situação é clara: está mais do que na hora de o Brasil ter uma política pública no que se refere à armazenagem.