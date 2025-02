A prestação de serviços públicos e os eventos climáticos

A manutenção da normalidade do abastecimento de água e da transmissão e distribuição de energia elétrica para os consumidores durante ondas de calor e eventos climáticos extremos, como a enchente no Rio Grande do Sul no último ano, tem se mostrado desafiadora. Uma nova realidade ambiental que traz enormes desafios para as infraestruturas urbanas e já exige mudanças e adaptações nos serviços prestados.

No calor, são os picos de consumo de energia, com aumento da utilização dos aparelhos de ar-condicionado. E, com uma rede fragilizada, nos temporais com vento e nas enchentes, o rompimento de cabos, danos em condutores e queda de vegetais sobre os equipamentos são um convite à falta de luz. Igualmente, com sistemas de abastecimento defasados, nas enchentes e nas secas, o fornecimento de água fica prejudicado.

É inegável que os fenômenos meteorológicos estão mais extremos e recorrentes como consequência das mudanças climáticas. As projeções baseadas no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e na taxa atual de registros de desastres, mostram que os números podem aumentar nas próximas décadas.

No cenário mais otimista, no qual as metas do Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C sejam cumpridas, o Brasil poderá registrar até 2050, 128.604 desastres climáticos - temporal, vendaval, granizo, enxurrada, inundação, alagamento, seca e estiagem - , o dobro do observado nas últimas três décadas. Economicamente, pode sofrer um impacto de R$ 1,61 trilhão.

Diante das previsões, são inevitáveis discussões sobre o desenvolvimento de melhores práticas para preparar os serviços públicos básicos em futuras ocorrências meteorológicas graves como as transcorridas em maio de 2024 no Estado. A solução para o problema, obviamente, é complexa e exige investimentos massivos.

Além de estruturas defasadas, tanto elétricas quanto de abastecimento de água, os municípios precisam repensar seus planejamentos urbanos, já que há hiatos que agravam as consequências de eventos climáticos. Um deles é o manejo arbóreo, já que a vegetação em contato com a rede é uma das causas de faltas de luz.

Por certo, são necessários investimentos em subestações, ampliações, renovações, novas redes e troca de postes - no RS, a maioria ainda é de madeira e está em péssimas condições. No caso do abastecimento, repensar estações de bombeamento no nível do solo e alternativas para bombear a água na falta de energia elétrica devem estar entre as prioridades.