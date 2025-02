Infraestrutura rodoviária, logística e a safra de grãos

Um Brasil que pensa no futuro precisa urgentemente, sem burocracias e entraves, investir em logística e infraestrutura rodoviária. É uníssono entre trabalhadores, empresários e entidades ligadas ao setor, por exemplo, que, em ambas as áreas, o Rio Grande do Sul está décadas atrasado.

A infraestrutura rodoviária do Brasil - principal modal utilizado, em detrimento do hidroviário e ferroviário - é uma das maiores do mundo, contudo, grande parte dessa extensa malha apresenta uma qualidade preocupante, limitando tanto a eficiência do transporte quanto aumentando os custos operacionais.

Em nível nacional, a safra de grãos 2024/2025 deve atingir o recorde de 325,7 milhões de toneladas, com incremento estimado de 9,4% em relação à anterior.

No RS, estado que depende das rodovias para escoar sua safra de grãos - frise-se, o terceiro maior produtor do País-, o impacto na cadeia de suprimentos vai do produtor ao consumidor final. Uma situação que só piorou após as enchentes de maio, que destruíram estradas, pontes e viadutos.

Na atual safra, o RS será responsável por 11,3% da produção nacional, atingindo 36,7 milhões de toneladas. A notícia é boa para o agronegócio, mas depende dos serviços de transporte para a efetivação do ciclo.

O anúncio do Ministério dos Transportes sobre o certame de concessão da chamada Rota Integração do Sul, que envolve segmentos das BRs-116/158/392/290 dentro do RS, é um avanço na qualificação de vias vitais para o escoamento da safra. Os estudos ainda estão em desenvolvimento, mas se espera, ao todo, desembolsos de aproximadamente R$ 9,5 bilhões no empreendimento.

Deve ser reconhecido que a notícia é boa, mas sua concretização, quando ocorrer, será melhor ainda, principalmente para as cidades de Porto Alegre, Camaquã, Santana da Boa Vista, Santa Maria e Cruz Alta, que deverão compor rota.

A dúvida recai, justamente, sobre o tempo de implementação. O certame está previsto para dezembro. No total, serão 674,1 quilômetros concedidos à iniciativa privada e, tudo transcorrendo dentro do previsto, a assinatura do contrato deverá acontecer apenas entre maio e junho de 2026. Certamente, terá uma data de conclusão. Contudo, grandes obras no Brasil não têm cumprido o prazo.

Por isso, o incentivo ao equilíbrio da matriz logística do País passa por soluções que melhorem a estabilidade de contratos e a segurança jurídica aos investidores do setor. Além de outras burocracia que só atrasam o Brasil, como é amplamente sabido.