A estiagem e a produção agrícola gaúcha em 2025

O número de municípios em situação ou com decreto de emergência devido à estiagem no Rio Grande do Sul aumenta a cada dia. O cenário, neste momento, é de perda de 50% da plantação de soja, em especial em cidades do noroeste e centro-oeste gaúchos.

A quebra da safra pode representar mais um baque à economia do Estado, que tem no grão o seu principal produto de exportação - apenas em 2024 foram US$ 4,6 bilhões -, e aos agricultores, já fragilizados por três anos de estiagem e um de enchentes. A falta de chuva impacta, também, o gado de corte e leiteiro e o fornecimento de água para consumo humano.

A perspectiva para a safra de verão, que era extremamente promissora, se dissipa a cada dia. No dia 5 de fevereiro, eram 50 municípios com decreto de situação de emergência. Na sexta-feira passada, dia 14, 132 haviam noticiado situação de emergência, 94 com decretos publicados, 32 com homologação estadual e 13 com reconhecimento da União. O decreto possibilita que municípios acessem benefícios dos governos federal e estadual.

A atual seca, que vem na esteira de um 2024 extremamente chuvoso, não compromete apenas as plantações. A situação se mostra ainda mais dramática para produtores rurais que possuem financiamento das lavouras, já que o impacto será mais adiante, quando forem vender a produção para pagar os bancos.

A pressão sobre o governo federal para envio de apoio financeiro é grande. Entidades como a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), por exemplo, vêm cobrando por uma solução para frear o crescimento do endividamento.

A suspensão ou prorrogação das dívidas são ações de curto prazo que, obviamente, não contemplam o cenário futuro, cuja previsão é de episódios mais frequentes de seca e chuva em excesso como agravamento das consequências climáticas.

Para os pequenos produtores, uma alternativa seria o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), um seguro público. Contudo, resoluções do Conselho Monetário Nacional têm dificultado o acesso ao socorro financeiro.

Em nível estadual, as políticas públicas do governo para mitigar os efeitos de estiagens, incluem a construção de açudes, a instalação de cisternas, a perfuração de poços e o benefício financeiro para projetos de irrigação.

A solução para o problema, evidentemente, é complexa. Por isso tudo, é premente que setor produtivo gaúcho, pilar da economia, tenha acesso a um plano estruturado para lidar com emergências climáticas.