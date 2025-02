A infraestrutura e a educação de qualidade no RS

As aulas da educação estadual começam hoje, quatro dias após a data prevista. O imbróglio sobre o início do ano letivo 2025 começou com o prenúncio de temperaturas acima dos 40°C, o que acabou se concretizando. Na terça-feira, das 15 cidades mais quentes do Brasil, 14 eram gaúchas, com Quaraí (43°C), na Fronteira Oeste, em 1° lugar, e Porto Alegre (39,5°C), em 12°.

A situação climática levou o Cpers à justiça para postergar a volta. O sindicato de professores alegou que, além de as escolas não estarem preparadas para temperaturas tão altas, o desempenho dos alunos poderia ficar prejudicado. O pedido foi acatado e abriu-se, assim, um debate na sociedade sobre a importância de se ter uma estrutura adequada nas escolas para receber alunos, professores e funcionários.

Os problemas em infraestrutura escolar são uma questão histórica. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 700 mil alunos matriculados em 2.320 escolas. No início de 2023, havia mil prédios com problemas elétricos. Hoje, o Estado afirma ter resolvido a demanda em cerca de 200. Outro contratempo se refere aos telhados: muitos precisam de reforma completa.

De 2019 até agora, o governo afirma ter destinado R$ 840,6 milhões para a recuperação da infraestrutura de escolas, incluindo, aí, recursos do programa Agiliza Educação, direcionado a problemas pontuais que não exigem grandes intervenções. O dinheiro cai diretamente no caixa das unidades de ensino, e os diretores possuem autonomia para decidir como aplicar os recursos, o que propicia ações céleres.

Atualmente, há 228 atendimentos em curso em 203 instituições. Os trabalhos incluem desde reparos pontuais até reformas completas, além de atendimentos emergenciais ainda relacionados às enchentes.

Uma boa notícia é que no início de 2025, a contratação simplificada passou a valer em todo o RS. A medida permite reformar com agilidade a rede elétrica defasada. Em muitas delas, justamente, a necessidade de redimensionar o sistema de eletricidade surgiu com a demanda de instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Quando se fala em educação, remete-se naturalmente à qualidade do ensino. E as escolas devem, sim, ser um ambiente confortável. Evidentemente, há esforços por parte do governo estadual, com avanços a serem reconhecidos.

De toda forma, se o Rio Grande do Sul quer voltar a ser líder em educação, escolas com infraestrutura adequada, ambientes arejados, equipamentos que atendam às necessidades de alunos e professores precisam estar entre as prioridades.