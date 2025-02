A economia do Brasil e a tarifa dos EUA ao aço e ao alumínio

As falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fato, se tornaram reais com o anúncio da taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio de todos os países. Hoje, são o maior comprador do aço brasileiro - em 2022, adquiriram 49% do total do aço exportado pelo País.

A imposição de tarifas adicionais não é uma novidade deste governo Trump. No primeiro mandato do republicano, os EUA também impôs taxações, contudo, após negociações, foi implantado um sistema de cotas visando reduzir o volume exportado para solo norte-americano.

Agora, o diagnóstico é que não haverá qualquer tipo de exceção e que o impacto sobre o Brasil é basicamente o fim da cota. Ou seja, a partir de 12 março estará submetido a uma tarifa de 25%.

Contraditoriamente, a publicação das medidas não causou tanto impacto ao mercado financeiro quanto ameaças em outras frentes que Trump vêm fazendo desde que assumiu há pouco mais de 20 dias. A verdade é que há uma certa exaustão dos investidores em relação às intimidações protecionistas.

Ao fortalecer a indústria norte-americana em diferentes setores, o republicano busca garantir segurança econômica. Em outras palavras, procura que seu país nunca precise depender de nações estrangeiras para o fornecimento de produtos essenciais - algo extremamente caro a diferentes nações durante a pandemia de Covid-19.

De quebra, a medida é uma tentativa de conter a China, uma potência exportadora mundial em vários produtos, incluindo alumínio e aço. México e Brasil, por exemplo, importam aço dos asiáticos e acabam exportando o excedente da fabricação nacional aos EUA. Produtos semiacabados de aço - precisam ser processados para se tornarem produtos finais - estão entre os principais itens exportados pela indústria nacional.

Ainda que a taxação cause impacto à indústria brasileira, com possível queda da produção, dispensa de funcionários e consequente reflexo sobre o PIB, no conjunto da economia o impacto não deve ser tão extenso.

Negociações com Trump não estão descartadas. O republicano é adepto do diálogo e da troca de "favores". Uma das críticas ao Brasil tem sido o aumento substancial de comércio com a China.

Então, antes de o País começar a redirecionar as exportações, ou então, buscar aumentar o consumo doméstico de aço, algumas alternativas ainda estão na mesa. Uma situação completamente diferente do México e do Canadá, que são muito mais dependentes do mercado norte-americano.