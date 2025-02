A adaptação ao calor extremo no Rio Grande do Sul

A onda de calor extremo que atinge o Rio Grande do Sul deve chegar ao seu ponto máximo nesta terça-feira, com temperaturas de 40 graus em dezenas de municípios. Uma situação que tem se tornado cada vez mais frequente, assim como estiagens e chuvas em excesso.

Por mais que o clima se comporte por ciclos, é inegável que a situação tem avançado a passos largos nos últimos anos, caminhando para um novo normal devido às mudanças climáticas.

Não se pode esquecer que em junho de 2024, mais de 450 dos 497 municípios gaúchos estavam ou em estado de calamidade pública ou em situação de emergência devido à chuvarada histórica. Agora, os municípios com decreto de situação de emergência pela estiagem no RS chegam a 65.

Os últimos 10 anos foram os mais quentes da história, marcando uma série extraordinária de temperaturas recordes. O ano de 2024, contudo, ultrapassou um limite perigoso, que, há pelo menos 10 anos, as nações signatárias do Acordo Climático de Paris (2015) tentavam conter: limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

No ano passado, a temperatura chegou a 1,55°C acima dos níveis pré-industriais, marcando o ano mais quente já registrado. Infelizmente, 2025 segue o mesmo caminho, com janeiro entrando para a história como o mês mais quente do planeta.

São evidentes as transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Há nove meses, quando o Estado registrou o mês de maio mais chuvoso da história, com enchentes, mortes e perdas totais em propriedades e lavouras, não se imaginava que fevereiro seria marcado por temperatura recorde - no dia 4, Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 43,8ºC, a maior já anotada em território gaúcho - e estiagem.

Um cenário que leva a necessárias adaptações. Adaptação para que a agricultura se torne mais resiliente e não falte alimentos, adaptações sociais para que os efeitos das mudanças extremas tenham efeitos menos adversos sobre a população.

No RS, a maioria das escolas estaduais não é equipada com ar-condicionado e, quando possuem, enfrentam problemas com a rede elétrica para sustentar o uso dos aparelhos. Faltam, igualmente, ventiladores e bebedouros para que crianças e adolescentes tenham o conforto mínimo para estudar.

No campo, há forte chance de quebra de safras, como milho e soja. Ainda que programas de subvenção de sistemas de irrigação estejam em curso no RS, é preciso mais para garantir a produção em meio a adversidades climáticas.