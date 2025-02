Combate ao feminicídio e mudança de cultura

O número de feminicídios no Brasil em 2024 apresentou uma redução de 5% em relação a 2023. Um dado que se mostra animador quanto às políticas públicas que vêm sendo adotadas, mas que não deve ser comemorado enquanto mulheres ainda estiverem sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres.

No ano passado foram, em média, quatro assassinatos por dia em território nacional, quando ao menos 1.387 mulheres perderam a vida por razões relacionadas ao gênero. Em 2024, o Brasil avançou na legislação ao criar um tipo penal autônomo para o feminicídio, previsto no Código Penal, abandonando o que o considerava uma qualificadora do homicídio.

Infelizmente, o alto número de feminicídios não é uma situação exclusiva do Brasil. Atualmente, a América Latina e o Caribe compõem a região do mundo mais letal para mulheres por razão de gênero.

Dados de 2023 - os de 2024 ainda não estão consolidados - do Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe (OIG) vinculado à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) evidenciam de forma contundente a tragédia que se abate sobre a região.

Naquele ano, ao menos 3.897 mulheres foram vítimas de feminicídio em 27 países e territórios da América Latina e do Caribe. Isto representa ao menos 11 mortes violentas de mulheres por razão de gênero a cada dia na região. No Brasil (7° no ranking), foram 1,4 morte a cada 100 mil mulheres, seguido pelos vizinhos Paraguai e Uruguai, ambos com 1,3/100 mil. Na primeira posição estava Honduras, com 7,2 mortes por 100 mil mulheres.

Hoje, um dos maiores desafios no combate à violência em geral está em como reduzir feminicídios. Isso porque são crimes que ocorrem majoritariamente no ambiente familiar, cujas primeiras manifestações, em geral, não são informadas aos órgãos públicos.

Igualmente delimitante são as questões culturais, como uma sociedade que se acostumou a tratar mulheres como objeto. E qualquer mudança cultural depende de um trabalho a longo prazo para surtir efeito. Assim, é essencial educação desde a infância e conscientização de que mulheres não são inferiores.

Uma conscientização que precisa se estender a uma parcela da sociedade que, mesmo diante dos números gritantes, ainda considera banal nomear de feminicídio o assassinato de mulheres devido à condição do gênero, em decorrência da violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Falta a essa parcela reconhecer que ao nomear o feminicídio, tira-se a invisibilidade muitas vezes impostas a esse crime.