A produção de erva-mate e o mercado nacional

O chimarrão, assim como sua matéria-prima, a erva-mate, são patrimônios imateriais do Rio Grande do Sul. Ambos, além de símbolos da tradição gaúcha, são um importante impulsionador da economia de 180 municípios, onde 7 mil agricultores estão envolvidos na fabricação.

A produção do RS alcança cerca de 270 mil toneladas por ano, em uma área de 28 mil hectares. Em operação, estão cerca de 200 estabelecimentos beneficiadores.

Nacionalmente, de tudo o que é produzido, 34% sai do RS, contra mais de 51% do Paraná. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e, mais recentemente, Amazonas, completam o rol de produtores. O RS, porém, já foi o maior produtor nacional, posição que perdeu na última década, mas que pretende retomar.

Hoje, mais de 50% da produção mundial de erva-mate é brasileira, enquanto no ranking de consumo, o País ocupa apenas a 5ª posição. No Paraná, no Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina, apesar do volume produzido, o consumo ainda está muito aquém. Uma preocupação a mais para os produtores gaúchos, que veem a sobra da erva-mate desses estados ser comercializada por aqui e disputar mercado com os produtores gaúchos.

No RS, o consumo per capita - já foi de 11 kg e hoje é de 8,9 kg por ano - caiu desde a pandemia, em função da restrição ao compartilhamento da cuia.

A despeito do mercado nacional, a produção, atrelada à tradição do cultivo, torna a folha extremamente cobiçada por outras nações. Nesse sentido, os números falam por si: em 2024, o RS respondeu por 81% das exportações da erva-mate brasileira, mesmo sendo o segundo maior produtor.

O interesse pela erva ao redor do mundo é um estímulo para os produtores gaúchos. Além do consumo dos países do Cone Sul, com Uruguai e Argentina liderando as importações, Síria, Espanha e Alemanha são grandes apreciadores do produto nacional, liderando o top 5.

Outras nações, em pequena escala, têm comprado a erva gaúcha. Turquia, Arábia Saudita, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Armênia e Indonésia são exemplos de países onde o produto ganha terreno. Para essa ascensão continuar, é preciso que as empresas lidem com gargalos estruturais e econômicos.

Entre os problemas estão entraves legislativos nos países importadores sobre a entrada de produtos orgânicos e a falta de estrutura física para as ervateiras comportarem o produto que precisa ser maturado por longos períodos. Na questão estrutural, melhores condições para financiar a estocagem seriam muito bem-vindas.