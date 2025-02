Inflação, juros altos e a resignação do Banco Central

Mal a presidência de Gabriel Galípolo no Banco Central teve início e a primeira ata do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre sua vigência já admite que deve descumprir, na largada, a meta de inflação. Pelo menos até junho, ou seja, seis meses seguidos, o indicador vai ficar acima do teto de 4,5%.

Com as novas regras do sistema de metas, adotadas a partir de 2025, em vez de perseguir uma meta anual, deve-se buscar uma meta fixa, de 3%, com uma margem para o cumprimento entre 1,5% e 4,5%. A cada mês, é verificado como está o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses. Se o total ficar acima da margem superior por seis meses consecutivos, haverá descumprimento e o BC precisará se explicar.

Em uma análise superficial, a decisão do BC de anunciar de antemão que a meta será descumprida é uma admissão de que as medidas que vem adotando, principalmente elevação dos juros, hoje em 13,25%, não estão surtindo o efeito desejado para conter a inflação.

É preciso ter em mente aquele famoso ditado: "uma andorinha só não faz verão". Nesse sentido, há um alerta para que o governo, de fato, corte gastos. Caso contrário, não há limite, pelas indicações do BC, para o aumento dos juros no País.

O anúncio do aumento em mais um ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião, em março, a segunda do ano e, igualmente, a segunda sob a égide de Galípolo, não deixa também de ser um recado à Fazenda de que políticas monetária e fiscal harmoniosas são uma via de mão única, não podem andar em direções opostas.

O BC vê a economia sobreaquecida, com o mercado de trabalho mais forte - o desemprego está na mínima histórica -, o que tende a pressionar a inflação de serviços. E há ainda um alerta sobre a indexação da economia interna, que terá o efeito de transformar, por exemplo, um choque temporário de preços dos alimentos em permanente.

Também é reincidente a preocupação de economistas, que se mostram céticos em relação às medidas que o governo tem adotado para conter o avanço da inflação. Os analistas não descartam que o IPCA termine o ano em 5,50%, ou seja, ultrapassando, com folga, o limite da meta.

Enquanto isso, o governo mantém o discurso de que a inflação está "razoavelmente controlada" e que trabalha para baixar o custo de vida e tornar a cesta básica mais acessível. De qualquer forma, até a terceira reunião do Copom do ano, em maio, o BC ganha tempo para avaliar o cenário.