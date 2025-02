A produção de arroz e a economia dos municípios do RS

Os prejuízos ao solo causados pela enchente de maio passado ainda devem ter consequências por alguns anos. No caso do arroz - responsável diretamente pela economia de mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul -, que dá início à colheita da primeira safra após a tragédia climática, a elevação do custo de investimento pode ficar em pelo menos 5%.

São valores gastos para refazer canais, realizar dragagem e recuperar espaços para armazenagem, que acabam por exigir a rotação com outras culturas para recuperar os gastos.

O problema afeta, principalmente, a Região Central do RS, mas não poupa agricultores de outras áreas do Estado. Em Dom Pedrito e Santa Vitória do Palmar, por exemplo, a maior rentabilidade e menor dependência de mão de obra têm levado a uma maior migração para o cultivo de soja.

Ainda que a situação precise ser levada em conta, a expectativa é de crescimento da área cultivada de arroz em todas as regiões produtoras, com destaque para a Sul e a Fronteira Oeste. A safra 2024/2025 deve chegar a 8,25 milhões de toneladas, em uma área de 988 mil hectares. As altas são, respectivamente, de 15,3% e 9,7%.

Faltando pouco menos de duas semanas para a Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas - em Capão do Leão, entre 18 e 20 de fevereiro -, tanto a Embrapa quanto o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) vêm trabalhando com produtores do grão a resiliência para enfrentar adversidades futuras e adaptar os sistemas agrícolas aos desafios climáticos e ambientais.

Um tema de extrema relevância em um contexto em que as mudanças climáticas têm gerado mais e mais prejuízos a lavouras de diferentes culturas. Se no primeiro semestre do ano passado o problema foi o excesso de chuvas, desde dezembro, é a estiagem, com 58 municípios gaúchos já registrando perdas.

Altamente sensível ao estresse térmico, as plantas podem sofrer com problemas nos estágios finais de enchimento de grãos e maturação. A rápida redução no nível dos reservatórios, igualmente, preocupa em algumas áreas, já que o arroz precisa de bastante água para se desenvolver.

Não existe uma solução definitiva para os problemas climáticos que possa atender à diversidade de culturas. Assim, é bem-vinda e oportuna iniciativas como as da Embrapa e do Irga que proporcionem tanto uma visão de futuro a partir da qualificação técnica do produtor quanto por meio de conhecimento das alternativas bem-sucedidas em pesquisas.