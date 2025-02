O Rio Grande do Sul e o superávit registrado em 2024

Em 2024, pelo quarto ano consecutivo, o Rio Grande do Sul fechou as contas públicas no azul, com um superávit de R$ 622 milhões. Se, nos anos anteriores, o superávit foi puxado por fatores como reformas, privatizações e adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), no que passou, os principais motivos foram a suspensão dos pagamentos das parcelas da dívida com a União e a surpreendente arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Surpreendente porque, se 2024 não foi um ano atípico por motivos de valores extras no caixa do Estado, foi devido à enchente histórica que tantas perdas econômicas trouxe ao RS. Depois de uma queda acentuada na arrecadação de ICMS em maio e junho de 2024 - total de R$ 6,87 bilhões, menos R$ 1,04 bilhão diante dos R$ 7,91 bilhões previstos para o período antes das inundações -, o montante voltou a crescer, batendo em alta de 16,2% nos meses de julho, agosto e setembro, em comparação com o mesmo período de 2023.

Não era esperado, no entanto, que depois dos trágicos eventos houvesse um acréscimo tão grande. Nominalmente, em comparação com 2023 - ano em que entraram nos cofres públicos 4,1 bilhões da venda da Corsan -, foram R$ 6 bilhões a mais em ICMS ( 13%), passando de R$ 45 bilhões para R$ 50,8 bilhões em 2024.

Também foi importante na composição do saldo positivo de R$ 622 milhões a suspensão, por três anos, de cerca de R$ 240 milhões mensais de pagamento de parcelas da dívida do RS com a União, que, desde junho, já somam R$ 1,9 bilhão.

No planejamento fiscal para 2025, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), há uma previsão de déficit de R$ 2,8 bilhões, com receitas totais de R$ 83,8 bilhões e despesas de R$ 86,6 bilhões. Estão previstas a aplicação de R$ 4,3 bilhões na reconstrução do Estado, valor R$ 2 bilhões acima do aprovado em 2024 para enfrentar problemas decorrentes de eventos climáticos.

O momento ainda é delicado no Rio Grande do Sul, com valores altos sendo investidos em recomposição de infraestruturas arrasadas pela enxurrada de abril e maio.

Com esse cenário, áreas essenciais como saúde e educação, que têm aplicação de recursos mínimos constitucionais, e segurança pública, não podem ser relegados a um segundo plano.

Obviamente, para que todos os setores recebam a merecida atenção, é necessário uma especial atenção com questões estruturais caras ao Rio Grande do Sul, como a dívida com a União e os precatórios.