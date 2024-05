O resgate do setor agropecuário na tragédia climática

O momento pelo qual passa o Rio Grande do Sul, a quarta economia do Brasil pelo tamanho do Produto Interno Bruto (PIB), é extremamente delicado para diversos setores. Um dos mais impactados e que, certamente, influenciará tanto no PIB nacional quanto no estadual, é a agropecuária.

Levantamento parcial da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) indica que a agropecuária é o setor econômico privado com mais perdas financeiras, batendo R$ 3 bilhões - R$ 2,7 bilhões relacionados à agricultura e R$ 245,4 milhões à pecuária.

Em 2023, o PIB gaúcho fechou com crescimento de 1,7%, totalizando R$ 640,3 bilhões. As projeções para 2024 - obviamente, levaram em conta a influência do El Niño - eram de que o PIB do RS ( 4,7%) cresceria acima do brasileiro ( 1,5%), sustentado, justamente, pela safra agrícola. Também no ano passado, a agropecuária (aumento de 15,1%) "salvou" o PIB brasileiro, cuja alta foi de 2,9% na comparação com 2022.

Em 2021 - últimos dados disponíveis no Atlas Socioeconômico do RS -, o Valor Adicionado Bruto (VAB) da Agropecuária gaúcha foi de cerca de R$ 75 bilhões, contribuindo com 12,7% no VAB da Agropecuária brasileira (R$ 591 bilhões).

A expectativa era de que 2024 fosse um ano de retomada do agro, depois de um 2023 marcado por superações. Basta lembrar que o RS teve uma seca histórica que prejudicou a safra de soja no verão daquele ano, e chuvas no inverno, que afetaram o trigo e atrasaram a semeadura de outras culturas.

O volume de chuva, porém, foi muito superior ao esperado. Em maio, só na Capital, o acumulado superou 500 mm, o maior da história.

Agora, com danos severos em lavouras, máquinas, equipamentos, estruturas e estradas por todo o RS - mais de 460 dos 497 municípios registram prejuízos -, a preocupação com o futuro da agropecuária no Estado é grande. Outra apreensão é com o solo. Os estragos são considerados tão extensos que a estimativa é de que será necessária pelo menos uma década para retornar aos níveis de qualidade e produtividade atuais.

Diante da situação, é inevitável que o PIB gaúcho registre perdas. Por isso, o resgate do setor agropecuário é impreterível. Deve partir dos governos estadual e federal uma ampla ação para reconstruir e recuperar a agropecuária e para que os produtores rurais voltem a produzir.

Para isso, entre as ações necessárias está a criação de uma linha de financiamento, com aval de um fundo garantidor, para que os produtores possam quitar dívidas passadas, já renegociadas e, assim, concentrar o passivo em um novo contrato.