O desafio para reconstruir o Estado

Os impactos na economia do Rio Grande do Sul após a catástrofe climática que atingiu o Estado ainda não podem ser mensurados. Um cálculo inicial do governo gaúcho prevê que sejam necessários R$ 19 bilhões para enfrentar as consequências das inundações, que, além de casas, comércios, áreas agrícolas, indústrias e outras construções, destruíram também parte da infraestrutura. O período estimado de reconstrução é de até um ano. Mas a verdade é que o Estado, cujas perdas com arrecadação em 2024 devem ficar em R$ 11 bilhões, ainda está contabilizando os prejuízos com as inundações e a situação pode ser bem mais grave.

As enchentes afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas - a população do RS é de 11,2 milhões - em 441 municípios (dos 497), com 600 mil tendo que deixar suas casas e 71 mil alojadas em abrigos. O impacto urbano é gigantesco, com cerca de 300 mil imóveis danificados e 100 mil totalmente destruídos.

Arroio do Meio, no Vale do Taquari, com cerca de 20 mil habitantes, foi devastada pela força do rio Taquari. A estimativa da prefeitura é de que 13 mil pessoas tenham sido impactadas direta ou indiretamente pelas enchentes, ou seja, 65% da população do município.

Em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, 100% da área urbana foi atingida pela água, além de boa parte da área rural. Dos 39.556 habitantes, 32 mil tiveram que sair às pressas de casa.

Bairros terão de mudar de lugar em diversas cidades - sobretudo no Vale do Taquari - e os sistemas de proteção contra as cheias na Região Metropolitana deverão ser revistos. A reconstrução de residências e infraestruturas, como pontes e rodovias levadas pela enxurrada, deve, necessariamente, considerar o nível de resiliência para enfrentar as adversidades climáticas cada vez mais intensas.

Em relação ao setor industrial, para se ter uma ideia, um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) mostra que nos municípios afetados - 78 em estado de calamidade e 340 situação de emergência - estão localizadas 47 mil do total de 51 mil indústrias do RS. Obviamente, houve e haverá um impacto econômico muito forte nas cadeias produtivas.

Atualmente, o governo trabalha em um diagnóstico, que deve estar pronto em junho. O levantamento busca mapear as infraestruturas perdidas, identificar o que será necessário reconstruir, quais serão as prioridades e quanto será preciso para isso. Para esse trabalho, o Estado conta com as consultorias Alvarez & Marsal (em infraestrutura) e da McKinsey (setor econômico).

Por se tratar de uma catástrofe de alcance inédito e a dimensão do estrago não ter sido calculada de forma definitiva, ainda não é possível chegar a uma cifra exata. Ao que tudo indica, os R$ 19 bilhões serão insuficientes para colocar o RS de volta nos trilhos.