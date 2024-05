A vulnerabilidade dos desabrigados na inundação da Capital

Porto Alegre chegou nesta quarta-feira ao 20° dia de inundação. Enquanto famílias de bairros como Menino Deus, Cidade Baixa e Sarandi já estão voltando a suas residências, a elevação persistente do nível do Guaíba impede que outros milhares de moradores retornem à normalidade, sobretudo em áreas das zonas Sul e Norte, gerando uma angústia que parece não ter fim.

Nesta quarta-feira, pela primeira vez em mais de duas semanas, o nível do lago ficou abaixo dos 4 metros, ainda 1 metro acima da cota de inundação. Porém, em alumas regiões, as águas baixam de forma mais lenta. É o caso do bairro Humaitá.

Quem passa pela região, desde a rua Voluntários da Pátria, até as proximidades do DC Navegantes em direção a Arena do Grêmio, ainda se impressiona com a altura da água. De muitas, só se enxergam os telhados. Parte dos moradores está acampado no acostamento da BR-290, a freeway.

Enquanto grande parte da Capital se restabelece - como no Sarandi, também na Zona Norte, onde bombas de drenagem enviadas pelo governo de São Paulo ajudaram a drenar a água -, outras áreas, passados 20 dias, ainda aguardam uma solução.

É inaceitável o que as pessoas que vivem, trabalham ou têm empreendimentos no Humaitá estão passando. Embora o poder público tente explicar questões técnicas que impedem a drenagem via bombas aquáticas, a argumentação não é suficiente para atender a quem está desabrigado.

A situação escancara as necessidades da região, que sofre com alagamentos há muito tempo. Pelo menos desde a década de 1990, qualquer chuva é motivo de alerta na área.

Expectativas por melhorias vieram com o anúncio da construção da Arena do Grêmio, que previa compensações à infraestrutura urbana. A Arena foi inaugurada há pouco mais de 11 anos, porém, até hoje, a responsabilidade pela execução das obras é discutida na Justiça.

O bairro Humaitá é apenas um exemplo. Há outros também periféricos cuja população se sente esquecida.

O certo é que, na inundação histórica de Porto Alegre, as necessidades individuais e coletivas ficaram mais urgentes. Sem água na torneira e nos mercados, sem energia elétrica, com prédios alagados, cada um queria que sua situação fosse resolvida o mais rápido possível.

Aqueles que já tiveram suas urgências atendidas, porém, não podem esquecer daqueles que há 20 dias esperam por solução.