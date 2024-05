A infraestrutura do 4° Distrito e a inundação na Capital

Há anos que o governo do Estado e a prefeitura de Porto Alegre vêm trabalhando para tornar o 4º Distrito, na Capital, uma região protagonista do desenvolvimento econômico e tecnológico. Para isso, foram editadas leis de mudança do Plano Diretor e de incentivos a investimentos na região, que abrange os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos.

A tragédia climática que atingiu Porto Alegre, no entanto, mostrou que o 4º Distrito, para ser palco de uma mudança no modelo de negócios gaúcho e porto-alegrense, ainda tem imensos desafios de infraestrutura a serem superados. A região foi uma das mais atingidas pela cheia do lago Guaíba e posterior alagamento de partes da cidade causado por problemas no sistema de drenagem. A falta de energia agravou a situação, principalmente para comércios que armazenavam alimentos.

Em 2022, passou a valer uma lei do Executivo municipal que institui o Programa 4D de Regeneração Urbana do 4º Distrito, com o objetivo de levar investimentos à região. A expectativa era triplicar o número de endereços ativos, incentivando a ocupação do local com moradores e trabalhadores e dando um novo uso a espaços da antiga área industrial.

Além disso, definiu isenções fiscais, por até 15 anos, do IPTU e no ITBI a uma parcela de edificações e liberou o índice construtivo, sem limite de altura, para possibilitar a criação de "marcos arquitetônicos".

A região, que vai do Centro Histórico até a Arena do Grêmio e fica entre o lago Guaíba e a avenida Cristóvão Colombo, abriga, hoje, o maior ambiente de economia criativa do Brasil. Lá, por exemplo, estão localizados bares, restaurantes e cervejarias, o Instituto Caldeira, o Centro Cultural Vila Flores, data centers e dezenas de concessionárias de automóveis.

Apenas o Instituto Caldeira, que promove a conexão entre grandes empresas, startups, universidades e poder público, é acessado por, aproximadamente, 1.700 pessoas diariamente. Segundo dados da Ufrgs, cerca de 15% do PIB gaúcho se relaciona de alguma forma com o local.

O 4º Distrito realmente possui condições de colocar Porto Alegre em outro nível. Para atrair os investimentos almejados, porém, os incentivos já definidos podem não ser suficientes para que empreendedores escolham instalar negócios na região.

Neste mês de maio foi a inundação sem precedentes, mas em outros episódios de fortes chuvas, a região apresenta pontos de alagamento, situação que não é compatível com uma área que pretende ser protagonista da nova economia gaúcha.