O Plano Diretor e a prevenção de enchentes

A tragédia climática no Rio Grande do Sul, que já deixou mais de 150 mortos e 700 mil desabrigados e desalojados, precisa servir para uma revolução no planejamento urbano e na gestão urbana de municípios, incluindo os pequenos. A situação pela qual passa a população gaúcha, muitos tendo a casa inundada pela terceira vez em nove meses - caso de Muçum (4.600 habitantes), no Vale do Taquari -, não pode mais ser tratada como fato isolado.

Políticas de mitigação da crise climática devem integrar permanentemente as agendas de governantes em níveis municipal, estadual e federal. Igualmente, deve ocorrer uma cobrança dos governos pelo regramento urbano. Hoje, um dos principais instrumentos disponíveis para os municípios é o Plano Diretor.

Foi a partir da instituição do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) que municípios com população superior a 20 mil habitantes - realidade de 107 dos 497 municípios gaúchos - ficaram obrigados a elaborar seus planos diretores. O documento busca orientar o uso e a ocupação do solo, o zoneamento ambiental, as diretrizes orçamentárias, os programas e projetos setoriais, dentre diversas outras políticas públicas.

O Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic), que teve sua versão mais recente divulgada em 2021 pelo IBGE, indica que 295 municípios gaúchos possuíam planos diretores e 144 haviam revisto as diretrizes que os compõem. A revisão do Plano Diretor - obrigatória a cada 10 anos - é necessária para que governo e população, a partir de uma leitura da realidade da cidade, repensem de forma conjunta o espaço em relação às questões físico, ambiental, econômico e social.

Outro recorte da pesquisa mostra que 77 municípios tinham legislação específica sobre zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico, enquanto 153 incluíram o tópico dentro do Plano Diretor.

A verdade é que quando se fala em Plano Diretor, uma das primeiras ideias lembradas é a altura máxima permitida aos prédios em cada bairro, bem como zoneamento de áreas comerciais e residenciais.

Mas um Plano Diretor vai muito além. Pode e deve prever, junto a outros instrumentos da política urbana, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano de Gestão de Riscos, mecanismos para promover um equilíbrio no crescimento das cidades.

Apenas com levantamento de informações, mapeamento de áreas de risco, cumprimento das normas e investimentos em prevenção e manutenção de estruturas é que serão evitadas perdas de vidas e danos sociais e econômicos.