Resiliência marca produção gaúcha de erva-mate

A erva-mate produzida no Rio Grande do Sul, que por aqui é consumida majoritariamente no chimarrão, vem ganhando novos mercados, principalmente devido a uma maior variedade de produtos ofertados. Por esse e por outros motivos é que os produtores gaúchos estão otimistas para 2024.

O RS é hoje o segundo maior produtor do Brasil, perdendo apenas para o Paraná, mas projeta reverter esse quadro. Atualmente, segundo o IBGE, cinco estados brasileiros concentram a produção de erva-mate. De tudo o que é produzido nacionalmente, 34% sai do RS, contra mais de 51% do Paraná. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e, mais recentemente, Amazonas, completam o rol de produtores.

Os dados referentes a 2023 ainda não estão consolidados, então o produtor e o mercado ainda trabalham com os números de 2022. Naquele ano, foram produzidas quase 211 mil toneladas de erva-mate no RS, com o valor da produção calculado em R$ 264 milhões, volume 13% inferior ao registrado em 2021. A situação é atribuída, sobretudo, à estiagem que afetou as lavouras, com queda estimada no período de cerca de 20%.

Para recuperar a primeira posição, perdida já há alguns anos, resiliência é a palavra de ordem entre aqueles que cultivam a erva em território gaúcho. Hoje, mais de 50% da produção mundial de erva-mate é brasileira, enquanto no ranking de consumo, o País ocupa apenas a 5ª posição.

No Brasil, o hábito de tomar chimarrão está intrinsecamente ligado aos gaúchos. Na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile são, igualmente, grandes consumidores. A verdade é que ainda há uma margem grande no mercado para o consumo da erva-mate e para produtos derivados que não se limitam ao Cone Sul.

O empreendedorismo abriu caminho para uma cadeia produtiva que, desde 2023, ganhou maior visibilidade, com o reconhecimento da erva como patrimônio cultural imaterial do RS. Para difundir ainda mais o produto gaúcho - atualmente presente em mais de 40 países - e aumentar o consumo, as indústrias miram o mercado de chás à base de mate, o tererê, a gastronomia e até a indústria cosmética, que representa maior valor agregado.

A título de exemplo, hoje o mate do RS é a base para a produção de uma espécie de chá bastante consumido no Japão. Países como a Síria - 4° maior consumo per capita da erva-mate - e a região árabe também são grandes consumidores. Anteriormente, essas nações recebiam o produto argentino mas, nestes últimos anos, há uma lacuna possível para o produto gaúcho avançar.