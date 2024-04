As demandas dos produtores rurais no Brasil

Produtores rurais ligados a diferentes áreas depositam esperanças de que o Congresso Nacional levará para frente pautas consideradas essenciais para o setor, entre as quais, o direito de propriedade, a tributação no agronegócio, além da legislação sobre meio ambiente e trabalhista.

A Agenda Legislativa do Agro 2024 contém oito temas-chave. Alguns dos assuntos ainda estão em amadurecimento entre deputados e senadores. Por isso, dos cerca de 6 mil projetos de lei em tramitação entre Câmara e Senado, 65 foram selecionados e consolidados no documento e divididos em tópicos como Economia e tributação; Meio ambiente; Direito de propriedade; Relações trabalhistas; Produção agropecuária; Infraestrutura e logística; Tecnologia e educação no campo e Relações internacionais. Igualmente, em cada um desses temas, está subscrito se o setor apoia, apoia parcialmente ou não apoia determinada medida.

A divisão levou em conta que algumas "incompreensões e ameaças" precisam ser resolvidas para que o setor continue a ser o motor da economia brasileira. Em 2023, o agro foi o principal responsável pelo crescimento do PIB e para o recorde de superávit comercial com o exterior.

Pelo lado do produtor, a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) acredita que não há muito o que comemorar. Por isso defende maior apoio federal, sobretudo, no que se refere ao valor destinado ao seguro agrícola. Em 2021, os valores dispostos pela União cobriram uma área de 14 milhões de hectares e, em 2023, apenas seis milhões de hectares.

Diante das mudanças climáticas em curso e de eventos extremos - no RS, no ano passado, foram ao menos três, além do El Niño -, a cobrança é por uma maior proteção do produtor rural, o que também abrange problemas sanitários e oscilações do mercado.

Sobre o tema meio ambiente ainda há a defesa por novas políticas nacionais de licenciamento. Na visão dos setores produtivos, normas mais ágeis podem atrair mais investimentos.

A reforma tributária foi um tema igualmente incluído na pauta. Com leis relativas ao consumo já aprovadas, a CNA defende a continuidade das discussões com foco, agora, em outras bases de incidência, como o patrimônio, a renda, a folha de salários e outros tributos que oneram o capital e os investimentos.

As pautas apresentadas são consideradas decisivas para o desenvolvimento do agro no Brasil, garantindo segurança jurídica ao produtor rural para que ele continue em sua missão de fazer o que faz melhor, que é produzir alimentos de qualidade.