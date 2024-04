A produção e o consumo da noz-pecã no Brasil

A produção de noz-pecã no Rio Grande do Sul, em 2024, deve ser pelo menos 70% inferior ao ciclo anterior, de 7 mil toneladas. A situação, porém, não preocupa produtores, que atribuem a queda às questões climáticas do último ano e à peculiaridade do próprio cultivo. Assim, mantêm expectativa de expandir a atividade e aumentar mercados, sobretudo o chinês.

É fato que o Brasil tem avançado na agricultura, especialmente nos últimos 40 anos. No período, saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande fornecedor para o mundo. Nesse sentido, não foram apenas produção e produtividade que tiveram aumento: a variedade de cultivos também vem crescendo.

Outro ponto que não pode ser desconsiderado é que a diversificação de culturas garantiu a segurança alimentar da população brasileira ao longo das décadas e proporcionou a criação de indústrias e a geração de emprego e renda.

A cultura em massa da noz é relativamente nova no Brasil. Apesar de a planta ter sido introduzida em 1870 por imigrantes norte-americanos que estabeleceram residência no interior de São Paulo, foi só nos anos 1970 que passou a ser explorada economicamente.

O aumento da área plantada e a qualidade da noz-pecã nacional - somado a outros cultivos que vêm se destacando, como o de oliveiras - mostram que intensificar e diversificar ao mesmo tempo é aumentar a eficiência.

Hoje, o País é o quarto produtor mundial de noz-pecã - 2% do que é consumido no mundo. O cultivo da nogueira-pecã compreende as regiões Sul e Sudeste, entretanto, sua produção concentra-se principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A safra gaúcha corresponde a 89% da nacional e é desenvolvida por cerca de 1,5 mil produtores em 200 municípios.

A estimativa é de que haja cerca de 8 mil hectares da frutífera no Brasil. Só no RS, são em torno de 5 mil hectares plantados e produtivos, com plena capacidade de crescimento. Um desafio é fazer com que o brasileiro adote o fruto em sua alimentação. A título de exemplo, o consumo per capita anual é de apenas 15 gramas, quantidade 22 vezes inferior às 340 gramas por pessoa consumida nos Estados Unidos.

Somado ao necessário aumento do consumo nacional, os produtores de noz-pecã miram uma maior fatia do mercado internacional, tendo a China - maior importador da fruta, com cerca de 45 mil toneladas anuais - como alvo.

Dessa forma, deve ser reconhecido que, mesmo com os contratempos da atual safra, o RS tem potencial para ampliar a produção, o período de oferta e a participação no cenário global.