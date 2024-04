A produção de trigo e a busca pela autossuficiência

O produtor brasileiro de trigo colheu menos e está vendendo mais barato do que na safra 2022/2023. O principal motivo foram as condições climáticas , com maior umidade, causadas pelo fenômeno El Niño, que levaram à queda na produção e prejudicaram a qualidade do grão.

O cenário de preços, os elevados custos e a frustração na última colheita podem, justamente, fazer com que a área semeada no País caia até 15% na próxima safra. Uma notícia nada animadora depois da safra recorde de 2022, com 9,5 milhões de toneladas.

O preço do trigo está 20% abaixo do que era negociado há um ano. No Brasil a situação vem principalmente da baixa liquidez, enquanto no exterior o momento é marcado pelo cancelamento de compras por parte da China e pela alta nos estoques norte-americanos.

Não se pode esquecer, igualmente, da guerra na Ucrânia. O país estava entre os dez principais produtores de trigo do mundo, mas, desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, o volume produzido do grão caiu. Isso provocou uma lacuna no mercado global, aumentando a necessidade de independência do Brasil na produção do cereal.

Só que a situação não é tão simples. Apesar de ser o maior produtor global de alimentos, a produção de trigo no Brasil, historicamente, não é suficiente para atender à demanda interna, com a necessidade de importar o restante para suprir as necessidades. Tendo como exemplo a safra recorde de 2022, o volume produzido naquele ano atendia a apenas 76% da demanda nacional.

Entre os grãos, o trigo representa 30% da produção mundial, sendo o segundo mais consumido. No ranking de países, o Brasil é o 8º maior importador da commoditie.

Hoje, os principais estados que cultivam o grão são Paraná - primeiro em produção -, seguido por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Região Sul do País é, justamente, a que propicia as condições climáticas mais favoráveis para o cultivo do trigo, sobretudo durante os meses de inverno, já que a cultura se adéqua melhor a climas temperados e, no País, o clima é predominantemente tropical.

Essa característica pode afetar a produtividade e a qualidade do grão cultivado. Somado a isso estão os frequentes fenômenos climáticos que têm atingido o Brasil.

Na safra passada, com menor produção e, consequentemente, disponibilidade de sementes, a frustração foi atribuída majoritariamente ao El Niño. Todos esses fatores convergem para a dificuldade de o Brasil alcançar sua autossuficiência na produção de trigo.