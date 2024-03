A renegociação da dívida do Estado e o ensino técnico

Para desenvolver os estados, aplicando recursos em ações que beneficiem a sociedade - infraestrutura, saúde, segurança -, diversos governos estaduais, ao longo dos anos, gastaram mais do que arrecadaram ou recorreram a empréstimos junto à administração federal para ter capacidade de levar adiante seus projetos.

Essa situação levou a dívidas de difícil gestão em algumas unidades da federação. Para piorar, o débito é corrigido por juros elevados, tornando a dívida praticamente impagável.

Atualmente, depois de renegociação em anos passados, as dívidas de estados com a União são corrigidas pela Selic ou pela inflação (IPCA) mais 4% ao ano. O indexador impacta no tamanho do passivo e na capacidade de investimentos de estados, que agora buscam refinanciar as dívidas.

Em 2023, uma proposta colocada à mesa por estados das regiões Sul e Sudeste solicitava uma revisão dos encargos e do modelo de amortização da dívida. A solução reduziria o saldo devedor a partir de um recálculo da atualização monetária e aplicaria um encargo de juros nominais de 3% ao ano. Com a regra atual, o passivo do Rio Grande do Sul com a União teve aumento de R$ 10,4 bilhões em 2023, totalizando R$ 92,9 bilhões.

A contraproposta mais recente do governo federal trouxe uma novidade, até agora considerada positiva, mesmo que com ressalvas, por governadores. A ideia é atrelar a redução nos juros do passivo à expansão do ensino médio técnico por parte dos estados, algo que vem na esteira do recente plano do governo de 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no Brasil, sendo cinco no Rio Grande do Sul. A meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até 2030.

Exemplificando, se o estado aplicar ao menos 50% da economia com o serviço da dívida em conseguir mais alunos para o ensino técnico, a taxa ficaria em IPCA 3% ao ano; se conseguir aplicar 75%, o indexador será IPCA 2,5%, se investir 100%, fica IPCA 2%. Caso a meta de matrículas seja atingida, a redução da taxa de juros se tornará permanente.

Está, agora, nas mãos das equipes das secretarias de Fazenda estaduais analisar a proposta, que beneficiaria também a economia dos estados. No Rio Grande do Sul, há uma cobrança de diferentes setores econômicos - como comércio, serviços, indústria e construção civil - pela ampliação do ensino técnico, devido à falta de mão de obra qualificada em algumas áreas.