Os 252 anos de Porto Alegre e sua relação com o Guaíba

Porto Alegre comemorou 252 anos neste 26 de março olhando para o futuro - tecnológico e empreendedor - e para o Guaíba, cujas águas além de abastecer a cidade, desempenham um papel fundamental na história, cultura e desenvolvimento econômico.

Por anos, a população ficou de costas para o principal cartão postal da Capital. A situação começou a mudar após a entrega da revitalização do trecho 1 da orla em 2018. Também foi justamente um espaço à beira do Guaíba o escolhido para sediar o South Summit Brazil, cuja 3ª edição se encerrou na semana passada nos armazéns do Cais Mauá. O evento reuniu mais 23,5 mil pessoas de 55 países, consolidando a Capital como um dos principais destinos de inovação da América Latina.

Com sua autoestima renovada desde a entrega do trecho 1 da orla, em 2018, e do trecho 3, em 2022, a cidade tem cada vez mais se voltado para o Guaíba. As áreas proporcionam lazer à população e permitem que a ocupação dos espaços públicos seja uma experiência de qualidade.

Além dos trechos 1 e 3 da orla - dedicado à prática de esportes -, projetos importantes como a revitalização do Cais Mauá e a reabertura da Usina do Gasômetro, complexo cultural que será gerido por meio de um projeto de parceria com a iniciativa privada, são exemplos do quanto a cidade ainda tem a entregar.

E a expectativa dos cerca de 1,4 milhão de habitantes ainda recai sobre a revitalização do trecho 2, entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio. O projeto deve ser conhecido em breve, após ajustes do poder municipal. Na área de 134 mil metros quadrados, há previsão de ser construído um novo anfiteatro, uma marina pública - um sonho que se arrasta desde a década de 1950 - e um centro de eventos.

É verdade que a cada dia a orla do Guaíba segue ganhando novos espaços, negócios e frequentadores. É preciso lembrar, porém, que a orla não se restringe à região central: são 70 km de extensão, que se estendem da ponta do Gasômetro até a Praia do Lami, no Extremo Sul da cidade, que igualmente precisam do poder público para que o lazer proporcionado pelas águas seja desfrutado pelo maior número possível de porto-alegrenses.

A Capital, inegavelmente, vem ganhando autoestima, sobretudo na última década, com a transformação da convivência urbana. A cidade nasceu a partir das águas do Guaíba, com sua fundação por 60 casais vindos dos Açores, que aqui criaram raízes, dando início ao povoado. Passados 252 anos, Porto Alegre se volta novamente ao Guaíba mirando seu futuro nas próximas décadas.