Expectativa de safra de soja recorde, mas cautela no agro

A colheita da soja no Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente na manhã desta segunda-feira. O grão é a principal cultura em termos de área e produção no Estado e, nesta safra, estima-se que sejam colhidas, em 426 municípios, cerca de 22,2 milhões de toneladas, em uma área plantada de 6,68 milhões de hectares. Se confirmada, a produção gaúcha será recorde e 71% maior do que a última safra, indo na contramão de estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

Ainda assim, a melhor expectativa sobre o agro do País recai sobre a soja, já que a estimativa é de forte quebra na safra de milho e de consolidação dos prejuízos no trigo. O fato é que a cultura pode, mesmo com os percalços dos últimos meses, oferecer um rendimento próximo ao planejado. A estimativa é que a produção da oleaginosa atinja 149,4 milhões de toneladas - resultado que, caso se concretize, será 3,4% inferior ao volume obtido no ciclo 2022/2023.

A vilã da soja, mais uma vez, foram as variações climáticas, influenciadas pela atuação do fenômeno El Niño. O excesso de chuvas, para além da tragédia humana, teve consequências econômicas severas, repercutindo negativamente sobre o plantio das culturas de verão, principalmente arroz, milho e soja. O plantio foi tardio e, agora, as chuvas têm atrapalhado a colheita.

Para o segundo semestre, as chuvas darão lugar à seca. A previsão meteorológica é de que o clima volte a ser influenciado pelo La Niña, ou seja, mais um período de escassez hídrica no RS.

Será um ano para os agricultores comemorarem depois de recorrentes frustrações em relação à colheita. Por outro lado, quando não se tinha soja suficiente, havia demanda a preço considerado justo. Em 2024, haverá oferta superior, mas os valores pagos pela saca caíram bastante. Em março de 2022, a saca de 60kg no RS era comercializada a R$ 198,95. No mesmo mês de 2023, por R$ 157,51. Agora, está em R$ 109,63.

Da totalidade de grãos da safra 2023/2024, a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é de que a colheita, em nível nacional, seja 6% inferior ao volume colhido no período anterior - 299,8 milhões de toneladas ante 319,8 milhões de toneladas em 2022/2023. Já o RS deve produzir 40,18 milhões de toneladas de grãos, uma alta de 45,7% em relação ao ciclo passado, com 27,58 milhões de toneladas.

Em 2023, o Estado embarcou 22,3 milhões de toneladas em produtos do agronegócio, o que manteve o setor gaúcho na 4ª posição no ranking nacional, com 9,5% dos US$ 166,5 bilhões obtidos no País.