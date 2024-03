O Judiciário e o direito a uma vida segura para mulheres

A palavra cultura costuma remeter a algo positivo. No Brasil, particularmente, há uma cultura forte, por exemplo, associada à música, ao Carnaval e ao futebol. São aspectos geralmente citados quando se quer caracterizar o País.

É estranho, no entanto, quando se relaciona o termo a algo negativo, a um comportamento ou situação que acontece repetidamente. É o caso da expressão "cultura do estupro".

O termo começou a ser usado na década de 1970 como forma de caracterizar comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra mulheres.

É importante sempre lembrar que o estupro vai muito além da violação do corpo e das consequências psíquicas. É uma violência que atinge toda a sociedade, estabelecendo um medo coletivo, e os números evidenciam isso: 95% das mulheres temem ser vítimas de estupro no Brasil, segundo levantamento de 2022 dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva.

Nesse sentido, tem grande relevância a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida na quarta-feira, de validar a sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, à prisão pelo crime de estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013.

A resolução da corte é um marco jurídico em matéria penal - pela homologação de uma sentença estrangeira -, mas, sobretudo, marca uma posição de que violência sexual não pode ficar impune.

Para a maioria dos ministros prevaleceu a tese de que não se pode permitir a impunidade do brasileiro que cometeu crime no exterior, simplesmente porque o Brasil não o extradita. Mesmo que o crime tenha sido cometido em um país europeu, é uma decisão acertada da corte brasileira em uma sociedade na qual se silencia ou relativiza a violência sexual contra a mulher.

No processo, a defesa de Robinho chegou a solicitar que o pedido italiano não fosse validado, e que o ex-jogador deveria ser julgado novamente mas, desta vez, no Brasil. A justificativa é que aqui não haveria parcialidade no processo.

O fato é que a violência é vivida cotidianamente por mulheres de diferentes faixas etárias no Brasil e nos locais mais variados. E a recente decisão do STJ sobre o caso Robinho mostra que estupros não podem ser relativizados pela justiça, seja aqui ou no exterior.

É uma resposta à sociedade de que a violência sexual não apenas repercute na vida de quem a sofreu, mas diz respeito à segurança e à dignidade de todas as mulheres e meninas do Brasil.